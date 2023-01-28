Подробно о новом институте США рассказало издание Zn.ua. Эта работа будет проводиться с помощью уголовных следователей, как собственных, так и привлеченных специалистов правоохранительных органов США и Европы.
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Кто вошел в состав института
Еще 18 января 2023 года на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) появился документ "Стратегический план надзора с помощью Украины". В документе отмечено, что в течение 2022 года Конгресс США выделил в помощь Украине более 113 миллиардов долларов. Эти средства нашему государству направляют через 11 разных ведомств и министерств.
Созданная организация стремится определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений в контексте оказанной Украине помощи. Для работы института создана межведомственная группа, в которую вошли так называемая "Могучая тройка" (Пентагон, Госдеп и USAID) и генеральные инспекторы надзорных организаций по всему правительству США.
Интересно, что согласно документу "Могучая тройка" проводить ежемесячные встречи для координации надзорной деятельности в Украине еще в июне 2022 года.
По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав института входят надзорные организации:
- Пентагона;
- Госдеп;
- Агентства США по международному развитию;
- Агентства по аудиту оборонных контрактов;
- Министерство сельского хозяйства;
- Министерства торговли;
- Министерства здравоохранения и социальных служб;
- Министерства внутренней сохранности;
- Министерство юстиции;
- Министерства финансов;
- Экспортно-импортный банк США;
- Международная финансовая корпорация развития;
- Управление отчетности правительства;
- Агентства аудита;
- Армейского ревизионного агентства;
- Морской аудиторской службы;
Также в организацию входит Разведывательное сообщество США в составе 17 соответствующих органов.
Команда организации уже в Украине
Представители организации, в частности "Могучей тройки" совместно отправились в Украину, чтобы получить информацию из первых уст. Целью таких визитов является формирование совместного понимания проблем и повышения осведомленности о рисках мошенничества и коррупции и обязанностях отчетности.
"Могучая тройка" встретилась с госпожой послом США в Украине / Фото с твиттера Бриджит Бринкс
В рамках таких визитов проходят встречи с американскими дипломатами, украинскими властями, ООН и другими организациями. Кроме того, офисы "Могучей тройки" имеют уголовных следователей в США и Германии, которые сосредоточены на делах по Украине.
На деятельность по обеспечению надзора за общими ассигнованиями на реагирование в Украине Агентства "Могучей тройки" и Управления отчетности правительства по решению Конгресса получили дополнительно 42 миллиона долларов.
Как сообщить о зафиксированных нарушениях
USAID открыла горячую линию, куда может обратиться кто-либо на условиях анонимности, чтобы сообщить о фактах коррупции в сфере военной помощи США Украине, сексуального насилия или поругания, мошенничества, растраты средств, злоупотребления, ненадлежащего пользования или торговли людьми.
Каждый может анонимно сообщить об обнаруженных нарушениях. / Инфографика USAID