Подробно о новом институте США рассказало издание Zn.ua. Эта работа будет проводиться с помощью уголовных следователей, как собственных, так и привлеченных специалистов правоохранительных органов США и Европы.

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Кто вошел в состав института

Еще 18 января 2023 года на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) появился документ "Стратегический план надзора с помощью Украины". В документе отмечено, что в течение 2022 года Конгресс США выделил в помощь Украине более 113 миллиардов долларов. Эти средства нашему государству направляют через 11 разных ведомств и министерств.

Созданная организация стремится определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений в контексте оказанной Украине помощи. Для работы института создана межведомственная группа, в которую вошли так называемая "Могучая тройка" (Пентагон, Госдеп и USAID) и генеральные инспекторы надзорных организаций по всему правительству США.

Интересно, что согласно документу "Могучая тройка" проводить ежемесячные встречи для координации надзорной деятельности в Украине еще в июне 2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав института входят надзорные организации:

Пентагона;

Госдеп;

Агентства США по международному развитию;

Агентства по аудиту оборонных контрактов;

Министерство сельского хозяйства;

Министерства торговли;

Министерства здравоохранения и социальных служб;

Министерства внутренней сохранности;

Министерство юстиции;

Министерства финансов;

Экспортно-импортный банк США;

Международная финансовая корпорация развития;

Управление отчетности правительства;

Агентства аудита;

Армейского ревизионного агентства;

Морской аудиторской службы;

Также в организацию входит Разведывательное сообщество США в составе 17 соответствующих органов.

Команда организации уже в Украине

Представители организации, в частности "Могучей тройки" совместно отправились в Украину, чтобы получить информацию из первых уст. Целью таких визитов является формирование совместного понимания проблем и повышения осведомленности о рисках мошенничества и коррупции и обязанностях отчетности.



"Могучая тройка" встретилась с госпожой послом США в Украине / Фото с твиттера Бриджит Бринкс

В рамках таких визитов проходят встречи с американскими дипломатами, украинскими властями, ООН и другими организациями. Кроме того, офисы "Могучей тройки" имеют уголовных следователей в США и Германии, которые сосредоточены на делах по Украине.

На деятельность по обеспечению надзора за общими ассигнованиями на реагирование в Украине Агентства "Могучей тройки" и Управления отчетности правительства по решению Конгресса получили дополнительно 42 миллиона долларов.

Как сообщить о зафиксированных нарушениях

USAID открыла горячую линию, куда может обратиться кто-либо на условиях анонимности, чтобы сообщить о фактах коррупции в сфере военной помощи США Украине, сексуального насилия или поругания, мошенничества, растраты средств, злоупотребления, ненадлежащего пользования или торговли людьми.



Каждый может анонимно сообщить об обнаруженных нарушениях. / Инфографика USAID