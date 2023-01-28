Впрочем, это не просто модернизированный советский Т-72, поскольку у таких есть свой индекс – Т-72М или Т-72М1. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Не пропустите Крепкие как сталь: как помогут Украине польские танки PT-91 Twardy от Дуды

Что известно о польских танках РТ-91 Twardy

В то же время польский РТ-91 Twardy действительно базируется на конструкции советского Т-72. Однако двигатель, электроника и тепловизоры – французские. Кроме того, броня в некоторых местах значительно усилена, в отличие от Т-72. Даже эргономика для работы экипажа лучше, чем у советских танков.

Известно, что поляки еще летом предоставили нашему государству свои танки РТ-91 Twardy. Сейчас это важный политический жест, чтобы побудить других партнеров не медлить с предоставлением Украине необходимого вооружения.

Военный эксперт отметил, хоть РТ-91 Twardy и является танками 90-х годов, но среди всех условно советских танков, которые есть в Украине, они самые новые.

Катков рассказал об особенностях танков РТ-91 и Abrams: смотрите видео

Почему Abrams придется ждать дольше

В то же время американский танк М1 Abrams имеет славу абсолютного танка, который в прямом бою с противником почти не испытывает повреждений. А все потому, что на этих танках стоят блоки брони из обедненного урана. Это не радиоактивный, а очень плотный металл.

Киричевский рассказал, что американцы берегут технологию изготовления брони из обедненного урана как зеницу ока. Так, все страны, у которых на вооружении есть американские М1 Abrams, имеют другую версию. Для них блоки брони из обедненного урана заменяют обычной стальной.

Интересно Военный эксперт сказал, какие есть версии танков Abrams и Leopard 2 и чем они отличаются

По словам военного эксперта, есть еще один немаловажный момент. А именно то, что Соединенные Штаты не производят танки с 2000-го года. То есть они берут танки с хранения, заводят на завод General Dynamics и там переделывают.

В зависимости от модификации танка, снятого с хранения, может обновляться бортовое оборудование, относиться более современная аппаратура, тепловизоры, происходит замена брони, обновление ходовой части и т.д.,

– рассказал военный эксперт.

По его словам, на бумаге может указываться, что США имеют 3 500 танков на хранении, а фактически машин, которые можно "взять и поехать", может не существовать. Так, американская промышленность могла с 2000 года использовать их, чтобы выполнить свои контракты.