Утім, це не просто модернізований радянський Т-72, оскільки у таких є свій індекс – Т-72М або Т-72М1. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Що відомо про польські танки РТ-91 Twardy

Тоді як польський РТ-91 Twardy дійсно базується на конструкції радянського Т-72. Однак двигун, електроніка та тепловізори – французькі. Крім того, броня у деяких місцях значно посилена, на відміну від Т-72. Навіть ергономіка для роботи екіпажу краще, аніж у радянських танків.

Відомо, що поляки ще влітку надали нашій державі свої танки РТ-91 Twardy. Наразі ж це важливий політичний жест, щоб спонукати інших партнерів не зволікати з наданням Україні необхідного озброєння.

Військовий експерт зауважив, хоч РТ-91 Twardy і є танками 90-х років, але серед усіх умовно радянських танків, які є в України, вони – найновіші.

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Чому на Abrams доведеться чекати довше

Водночас американський танк М1 Abrams має славу абсолютного танка, який у прямому бою з противником майже не зазнає ушкоджень. А все через те, що на цих танках стоять блоки броні зі збідненого урану. Це не радіоактивний, а дуже щільний метал.

Киричевський розповів, що американці бережуть технологію виготовлення броні зі збідненого урану як зіницю ока. Так, усі країни, у яких на озброєнні є американські М1 Abrams, мають іншу версію. Для них блоки броні зі збідненого урану заміняють на звичайну сталеву.

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За словами військового експерта, є ще один важливий момент. А саме те, що Сполучені Штати не виготовляють танки з 2000-го року. Тобто вони беруть танки зі зберігання, заводять на завод General Dynamics і там переробляють.

Залежно від модифікації танку, знятого зі зберігання, може оновлюватися бортове обладнання, ставитися сучасніша апаратура, тепловізори, відбувається заміна броні, оновлення ходової частини тощо,

– розповів військовий експерт.

За його словами, на папері може зазначатися, що США мають 3 500 танків на зберіганні, а фактично машин, які можна "взяти та поїхати", може не існувати. Так, американська промисловість могла з 2000 року використати їх, щоб виконати свої контракти.