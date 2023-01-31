Головне про ситуацію на полі бою та дипломатичному фронті станом на 31 січня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Путін повторює долю Гітлера, тому йтиме до кінця, поки свої ж не усунуть, – політолог

2:03 Транспортне командування армії США заявило, що партію бойових машин Bradley вже відправили в Україну. Вантаж з понад 60 американськими БМП, вже в дорозі.

1:23 ЗМІ припускають, що Джо Байден, відповідаючи про питання щодо винищувачів F-16, міг його не розчути. Адже довкола був гамір.

Відповідь Байдена про винищувачі: відео

Відомо, що журналістка "Голосу Америки" Юлія Ярмоленко запитала президента США, чи нададуть Україні винищувачі F-16. Американський лідер відповів "ні".

00:44 Politico пише, що генсек НАТО Єнс Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на рік через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. В Альянсі вважають кадрові зміни зараз ризикованими.

За даними одного з високопоставлених дипломатів НАТО, сам Столтенберг хоче залишитись на посаді. Варто зауважити, що його термін його повноважень вже продовжували у березні 2022 року після повномасштабного нападу Росії.