Главное о ситуации на поле боя и дипломатическом фронте на 31 января, читайте в материале 24 Канала.

К теме Путин повторяет судьбу Гитлера, поэтому будет идти до конца, пока свои не устранят, – политолог

2:03 Транспортное командование армии США заявило, что партию боевых машин Bradley уже отправили в Украину. Груз с более чем 60 американскими БМП, уже в пути.

1:23 СМИ предполагают, что Джо Байден, отвечая на вопросы по истребителям F-16, мог его не расслышать. Вокруг ведь был шум.

Ответ Байдена об истребителях: видео

Известно, что журналистка "Голоса Америки" Юлия Ярмоленко спросила президента США, предоставят ли Украине истребители F-16. Американский лидер ответил "нет".

00:44 Politico пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на год из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. В Альянсе считают кадровые изменения рискованными.

По данным одного из высокопоставленных дипломатов НАТО, сам Столтенберг хочет остаться в должности. Следует отметить, что его срок его полномочий уже продлевался в марте 2022 года после полномасштабного нападения России.