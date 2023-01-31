Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, Путін зараз перебуває приблизно в такому ж самому стані, як Гітлер у 1945 році. У цьому сенсі очільник Кремля повторює долю Гітлера.

Зверніть увагу Путін зараз у скрутному становищі, він торгує останнім страхом Заходу, – політолог

Він згадав, що коли Друга світова війна була вже очевидно програна, і німецькі військові це розуміли з 1944 року – з відкриття другого фронту, вони намагалися усунути Гітлера.

"Але Гітлер чіплявся до кінця за якісь ілюзорні надії. Відомо з мемуарів, як він, сидячі в бункері, час від часу впадав в депресію, а потім надихався якимись надіями: мовляв, Рузвельт (32-й президент США – 24 Канал) помер, можливо, тепер коаліція розвалиться. Це вже був 1945 рік – йому жити залишалось тижні, а він ще на щось сподівався", – згадав він.

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Путін тягне своє оточення на ешафот

На думку політолога, Путін зараз в подібній ситуації. У нього немає іншого виходу як продовжувати воювати, бо відступити він не може – це означає для нього повний крах.

Тому він буде перти до кінця, поки його не усуне своє ж оточення. Як відомо, на Гітлера не вдався замах влітку 1944 року. Але з Путіним, думаю, свої спрацюють більш ефективно,

– припустив він.

Ігор Ейдман наголосив, що іншого варіанту вижити у оточення Путіна не буде. Вони ж мають серйозні плани пристроїти своїх дітей та онуків. А Путін тягне їх на ешафот, і вони в якийсь момент вирішать його позбутися.

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