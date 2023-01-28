Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, західні політики вже давно зрозуміли – Путін має програти у війні проти України. Ніхто не робитиме так, щоб диктатор "зберіг своє обличчя". Навіть той ж президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путіна треба судити.

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Росія ще може врятуватися

Як наголосив Шейтельман, у Заходу є нова "червона лінія". Її можна умовно назвати "треба дати Росії зберегти обличчя". Хоча варто зауважити, що не всі на Заході погоджуються з цією ідеєю: певна частина політиків вважає, що Росію потрібно знищити як державу, а інші готові співпрацювати з Москвою, але не з чинною владою.

Певну пропозицію щодо "збереження обличчя" Росії сформулювала заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона закликає Росію вивести війська з усіх окупованих територій України, а натомість Захід зніме частину санкцій. Після того будуть йти нові домовленості щодо репарацій, видачі Путіна, що допоможе Росії зняти подальші санкції.

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Різні крила вважають по-різному. Наші близькі друзі – Польща, країни Балтії – вважають, що Росію не можна зберігати в такому вигляді, її потрібно роззброїти. Інші союзники на кшталт Франції чи Німеччини розуміють, що Путіна потрібно знешкодити. А далі, як казав Шольц, – довгі десятиліття Захід не зможе побудувати ті відносини з Росією, які були раніше,

– зауважив Шейтельман.

Він наголошує, що самі росіяни ще можуть врятувати свою державу. Їм потрібно скинути Путіна та помістити когось іншого. Але, очевидно, там обрали інший шлях. Та з кожним місяцем війни перспективи зберегти свою державність в росіян віддаляються.

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