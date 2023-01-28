Про це 24 Каналу повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман. За словами Данілова, у Росії вже дехто навіть знає, хто стане наступником Путіна.

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Як зазначив Шейтельман, якби зараз була можливість провести опитування серед кіл, наближених до російського диктатора, і поставити їм питання "Чи підтримуєте ви заміну Путіна?", то більшість однозначно відповіли б "Так".

Зараз вже приблизно 80% оточення Путіна хотіли б його замінити. Причому вони не проти були б зробити це негайно. І навіть не питали б, на кого саме,

– сказав політтехнолог.

Як пояснив Шейтельман, йдеться про тих прагматиків, які розуміють, що при будь-кому, окрім Путіна, їм особисто буде краще, аніж при ньому.

Хто у Кремлі підтримує Путіна

Водночас у Кремлі залишається ще 20% тих, хто й далі хочуть бачити при владі чинного очільника Кремля.

Це ті, хто дуже сильно пов'язаний з Путіним. Наприклад, російські олігархи брати Ковальчуки, становище яких повністю залежить від російського диктатора. Одного з братів – Юрія Ковальчука – називають "особистим банкіром" глави Кремля.

Також ще залишаються ті люди, які майже релігійно вірять у російського диктатора. Однак, за словами Шейтельмана, таких не більше 10%.

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У Росії потрібна коаліція, аби замінити Путіна

Як зазначив політтехнолог, більшість з оточення Путіна справді не проти усунути його від влади.

"Якщо Путіна вб'ють, то виявиться, що його вбили з 7 напрямків одночасно 7 різних людей, коли вони нарешті на це зважаться", – пожартував Шейтельман.

Однак наразі всі ті, хто незадоволений російським диктатором, поки що не можуть зробити активних кроків у цьому напрямку.

Михайло Шейтельман Політтехнолог Вони мають домовитися між собою. Це велика проблема, у якої поки що немає вирішення. Вони не можуть зустрітися і почати це обговорювати, тому що це ризик підписати собі смертний вирок. Немає коаліції.

У Кремлі немає людини, яка б одноосібно могла усунути Путіна від влади

Шейтельман пояснив, що за понад 20 років Владімір Путін вибудував таку систему, за якої 1 людина не має достатньо сили, щоб одноосібно усунути його від влади.

Ймовірно, Ніколай Патрушев (секретар радбезу Росії – 24 Канал) – людина, яка має найбільший вплив у Росії, якщо говорити про політичний ресурс для перевороту. Але його особистого ресурсу не вистачить, аби замінити Путіна,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що певний ресурс має міністр оборони Росії Сергєй Шойгу та ще низка російських високопосадовців.

"Аби змінити Путіна, їм потрібно зібрати коаліцію з кількох гравців. У цьому і проблема, тому вони поки що цього робити не будуть", – сказав Шейтельман.

2 сценарії, за яких Путіна можуть позбавити влади

Втім, може настати поворотний момент, коли у Кремлі все-таки вирішать позбутися російського диктатора. Однак на цей процес ніяк не впливають поразки Росії на фронті в Україні. За словами Шейтельмана, існує 2 сценарії, за яких Путіна можуть позбавити влади.

Перший – якщо російський диктатор вирішить застосувати ядерну зброю. На думку політтехнолога, тоді російські еліти можуть спробувати змінити Путіна, адже вони й самі хочуть жити, і хочуть, аби жили їхні діти. Однак такий сценарій Шейтельман вважає малоймовірним.

Може спрацювати ланцюгова реакція

Другий сценарій – коли з Путіним щось станеться, а комусь з його оточення нарешті урветься терпець.

Михайло Шейтельман Політтехнолог Більш ймовірний сценарій звучить як "Путін послизнувся, виходячи з автомобіля", "вдавився кісточкою" або "захворів і не прийшов". Це може бути якась цілком об'єктивна причина. Але от всі, припустимо, зберуться на нараду, а Путіна не буде. І хтось може зірватися.

За словами Шейтельмана, хтось з оточення диктатора може поставити питання, мовляв, скільки можна це терпіти? І коли це станеться, то інші можуть приєднатися.

"Тоді виникне ланцюгова реакція. Конфлікт може розгорітися з дрібниці. Важливо, що у Москві існує величезна напруга. Це як гребля: якщо у ній з'явиться одна тріщинка, то хвилю буде вже не зупинити", – наголосив політтехнолог.

Становище Владіміра Путіна: коротко