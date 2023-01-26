Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, у країні-агресорі відбулися події, які вказують на те, що російський диктатор вже приречений на поразку.

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А люди, які перебувають у найближчому оточенні Путіна, дедалі більше усвідомлюють, що у Росії немає жодних перспектив виграти війну проти України.

У Росії вже знають, хто стане наступником Путіна

Ба більше, як зазначив секретар РНБО, у Росії вже підшуковують заміну теперішньому очільнику Кремля.

Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна,

– наголосив Данілов.

Він зауважив, що у представників української влади є свої припущення щодо того, що далі відбуватиметься у Росії й хто може стати наступником диктатора. Однак секретар РНБО не розкрив деталей.

Ситуація для Росії змінилася

Секретар РНБО додав, що зараз ситуація у країні-агресорі докорінно змінилася.

"Це до початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянам майже вдалося переконати весь світ у тому, що Україна не вистоїть. Зараз же українці на полі бою довели, що здатні відстояти свою незалежність та свободу", – зазначив Данілов.

Він додав, що раніше Україна й мріяти не могла про те, що Захід надасть нам таку кількість озброєння для того, аби вигнати загарбників, які прийшли на нашу землю. Зараз же західні партнери ухвалили історичні рішення, зокрема й про надання Україні танків.

Чи застосує Росія ядерну зброю

Тим часом у Росії все частіше вдаються до ядерного шантажу. За словами секретаря РНБО, це свідчить про те, що у країни-агресора більше немає жодних аргументів. Данілов переконаний, що Росія не зважиться на застосування ядерної зброї.

Щодо ядерної зброї, то я не розумію, як це може відбутися. Вони можуть натиснути на "червону кнопку", але вона спрацює саме там, де вони самі й перебувають,

– сказав секретар РНБО.

Він пояснив, що країни-партнери України не дадуть Росії застосувати ядерну зброю. А ядерний шантаж, який почали у Кремлі, не матиме жодних наслідків.

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