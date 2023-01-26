Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, в стране-агрессоре произошли события, указывающие на то, что российский диктатор уже обречен на поражение.

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А находящиеся в ближайшем окружении Путина люди все больше осознают, что у России нет никаких перспектив выиграть войну против Украины.

В России уже знают, кто станет преемником Путина

Более того, как отметил секретарь СНБО, в России уже подыскивают замену нынешнему главе Кремля.

Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения о том, что будет дальше происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не раскрыл детали.

Ситуация для России изменилась

Секретар РНБО добавил, что сейчас ситуация в стране-агрессоре коренным образом изменилась.

"Это до начала полномасштабного вторжения в Украину россиянам почти удалось убедить весь мир в том, что Украина не выстоит. Сейчас украинцы на поле боя доказали, что способны отстоять свою независимость и свободу", – отметил Данилов.

Он добавил, что раньше Украина и мечтать не могла о том, что Запад предоставит нам такое количество вооружения для того, чтобы выгнать пришедших на нашу землю захватчиков. Сейчас же западные партнеры приняли исторические решения, в том числе о предоставлении Украине танков.

Применит ли Россия ядерное оружие

Тем временем в России все чаще прибегают к ядерному шантажу. По словам секретаря СНБО, это свидетельствует о том, что у страны-агрессора больше нет никаких аргументов. Данилов убежден, что Россия не решится на такой шаг.

Что касается ядерного оружия, то я не понимаю, как это может произойти. Они могут нажать на красную кнопку, но она сработает именно там, где они сами и находятся,

– сказал секретарь СНБО.

Он объяснил, что страны-партнеры Украины не дадут России применить ядерное оружие. А ядерный шантаж, который начали в Кремле, не будет иметь никаких последствий.

Путин оказался в сложном положении: главное