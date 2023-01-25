Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его мнению, воздушные тревоги, которые почти в течение дня раздаются по Украине, также реакция главы Кремля на новости из Германии.

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Путин признал, что проиграл США

По словам журналиста, сегодня Владимир Путин с разочарованием заявил, что ему так и не удалось освободить Европу от американского колониализма.

Думаю, что он говорит правду в своей "вселенной". В ней существует влияние США на Европу, которое он все это время пытался перебить, чтобы поставить ее в зависимость от России. Наверное, у него было представление, что он может заменить США, вытеснить с континента и стать гегемоном.

– подчеркнул он.

Олевский считает, что сегодня Путин признал, что проиграл США войну за Европу. Как иначе понять его слова: мол, мы, конечно, вас осовободим, то есть захватим, но потом, в этот раз не получилось.

Европа выстроилась в коалицию союзников Украины

"Очевидным признаком поражения Путина в Европе является решение Германии, которая длительное время сопротивлялась передать Украине танки Leopard", – подчеркнул он.

Журналист считает, что сами по себе танки – это наверное очень важно, но Германия передаст не очень большое количество. Но для Путина это в символическом смысле означает, что Германия, которую он долгое время крепко держал, наконец вывернулась и ему не подчиняется.

Европа выстроилась в коалицию союзников против России. В этом смысле война обречена на продолжение, но закончится с понятным результатом,

– отметил Олевский.

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Путин "празднует" свое поражение

По его мнению, заявление Путина на фоне передачи Германией танков и воздушных тревоги, которые раздаются сегодня в Украине одна за другой – это связанные вещи. Потому что Путин "празднует" свое геополитическое поражение.

Геополитика – это слово, которое придумал Путин, чтобы объяснять свои преступления. Существует просто политика, а геополитика – это политика о разделе мира на части. Это термин людей, которые вместо того, чтобы заниматься торговлей, бизнесом с разными странами, делят мир,

– говорит журналист.

Он считает, что, несмотря на это поражение Путина, война еще будет продолжаться. И говорить о том, что кто-то выиграл или проиграл в ней, это – кощунство. Войне еще долго придется гореть.

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