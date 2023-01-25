В новый пакет может войти 31 танк M1 Abrams. Об этом сообщила журналистка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Напомним , Байден выступит с заявлением о предоставлении Украине военной помощи.
США могут предоставить батальон танков
По стандартам ВСУ, 31 танк необходим для формирования танкового батальона, являющегося частью полка или батальона. То есть на один взвод предусмотрено 3 танка. То есть Вашингтон может предоставить Украине танковый батальон.
Источники сообщили, что администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках соглашения на 400 миллионов долларов.
– сообщила Джейкобс.
Не исключено, что новый пакет помощи объявит президент США Джо Байден во время своего выступления с заявлением о продолжении поддержки Украины. Выступление президента США запланировано на 19:00 25 января по киевскому времени.