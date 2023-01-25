До нового пакету може увійти 31 танк M1 Abrams. Про це повідомила журналістка видання Bloomberg Дженіфер Джейкобс.

Нагадаємо Байден виступить із заявою про надання Україні військової допомоги

США можуть надати батальйон танків

За стандартами ЗСУ, 31 танк необхідний для формування танкового батальйону, що є частиною полку чи батальйону. Тобто на один взвод передбачені 3 танки. Тобто Вашингтон може надати Україні танковий батальйон.

Джерела повідомили, що адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди на 400 мільйонів доларів,

– повідомила Джейкобс.

Не виключено, що про новий пакет допомоги оголосить президент США Джо Байден під час свого виступу із заявою щодо продовження підтримки України. Виступ президента США запланований на 19:00 25 січня за київським часом.

Американські танки могли стати мотивацією для Німеччини

Напередодні видання CNN повідомляло, що танки M1 Abrams американського виробництва, могли стати способом вирішення дипломатичного конфлікту між Вашингтоном і Берліном. Причиною стала позиція останнього щодо надання Україні танків Leopard 2 та затягування з відповідним рішенням.

У Німеччині неодноразово робили заяви про те, що готові надати Україні танки, однак тільки після того, як на такий крок піде США. Ймовірно, саме тому Білий дім таки вирішив надати Україні свої танки, хоч у Пентагоні раніше говорили, що в найближчому майбутньому цю техніку нам не відправлять через труднощі в обслуговуванні.

Терміни надання танків Україні невідомі, адже перші ніж отримати цю техніку, наші військові повинні пройти відповідні навчання, після чого танки відправлять до нашої держави