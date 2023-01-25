Выступление президента запланировано на 19:00. О чем конкретно будет говорить Джо Байден – пока точно неизвестно.

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США могут предоставить Украине танки M1 Abrams

На фоне объявления Германией одобрительного решения по поставке танков Leopard, есть вероятность того, что заявление Джо Байдена будет касаться предоставления Украине американских танков M1 Abrams.

Мировая пресса, реагируя на решение Берлина, отмечала предварительные заявления канцлера Олафа Шольца по поводу того, что все решения будут приняты в координации с международными партнерами. На днях ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон готов отправить Украине танки M1 Abrams, что, вероятно, может являться частью совместного решения партнеров по предоставлению Украине этой техники.

Точная тема выступления Джо Байдена не известна, однако оглашение нового пакета помощи Украине, который будет включать танки M1 Abrams – вполне вероятный вариант.

Abrams как разрешение дипломатического спора Берлина и Вашингтона

Издание CNN накануне сообщило, что предоставление танков Abrams может быть частью попытки разрешить дипломатический спор с Германией. Берлин неоднократно заявлял, что готов предоставить свои танки Украине только после того, как такой же шаг сделает Вашингтон.

Сроки предоставления танков Украине неизвестны, ведь первые, чем получить эту технику, наши военные должны пройти соответствующие учения, после чего танки отправят в наше государство. По данным СМИ, США могут предоставить нам 30 танков M1 Abrams.

Позиция США также претерпела изменения. Сначала Пентагон отвергал возможность предоставления своих танков Украине, учитывая трудности в обслуживании. Тогда там говорили о том, что немецкие и британские танки гораздо лучше для Украины. Теперь же Пентагон не подтверждает и не опровергает информацию о предоставлении танков Украине.