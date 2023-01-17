Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. По его словам, следует понимать, что российские власти хорошо знают о том, что общество реагирует на определенные символы.

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Почему россияне не идут на протесты

Даже политологи утверждают, что Россия – страна, связанная символами.

Почему Путину удается подогревать "лягушку" медленно? Ибо если он не говорит, что в России начинают мобилизацию, то вроде бы ничего и не происходит. А если он скажет, что они начинают мобилизацию, то в этот момент появится повод возражать,

– отметил Олевский.

Поэтому, по его мнению, Кремль научился работать с общественным мнением, там уже давно поняли, что российское общество протестует только по определенному поводу.

"Условно говоря, между правлениями Путина проходят годы, и все это время люди не так активно протестуют, как это происходит в день выборов или в момент, когда становится понятно, что выборы "украли", – говорит журналист.

По его словам, так было в Беларуси – в 2020 году белорусы прекрасно знали, кто такой Лукашенко, но для "выхода на улицы" им требовалась фактическая дата, связанная с каким-то событием.

Олевский привел в пример день выборов, когда у Тихановской "отобрали" победу. Он отмечает, что это произошло не за день до, не через день после, хотя еще за неделю все было понятно. Итак, стартовой точкой должен быть некий символ или событие.

Поэтому Путин научился, что можно не говорить о таких событиях, молчать, чтобы не давать повода. Это грустное сравнение, но это напоминает пастуха, который перед тем, как заколоть барана, ласково смотрит в сторону животного, не давая понять барану, что хочет ударить его ножом в сердце,

– заявил Олевский.

Он считает, что примерно так сейчас работает коллективное растерянность россиян, читающих об объявлении второй волны мобилизации, которой не будет, потому что еще первая не закончилась.

Что может стать поводом для протестов в России

"Такие события, которые могли бы "встряхнуть" общество в России, сейчас не происходят. Так что если эти поводы не создает сама власть, то это, скорее, беда, чем вина россиян. Очевидно, нужна какая-то "третья сила", которая создаст это событие, по поводу которого можно выйти на улицу", – отмечает журналист.

По его мнению, такое событие может быть совершенно разным. "В то же время санкции, например, не будут таким событием, потому что они эффективно накапливаются только со временем, так что не станут поводом для начала протестов", – считает он.

Поводом для протестов в России может стать некая военная акция, которая пройдет со стороны Украины в России. Единственной силой, которая может сильно "встряхнуть" общество и стать событием не чтобы объединить россиян, а чтобы заставить их выйти на улицу, может стать только Украина,

– заявил Олевский.

Но он добавил, что власть в России сделает все, чтобы такого события не произошло, а общество самостоятельно его не может создать.

Олевский рассказал, почему россияне не выходят на протесты и как это изменить: видео



К слову, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в России действительно мощная мобилизация, и это действительно очень серьезный вызов. По ее словам, это свидетельствует о том, что они настроены воевать долго.

В то же время главное управление разведки сообщило, что Кремль хочет создать двухмиллионную армию. Враг вносит изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации и подготовку учебных центров. А российский оппозиционер Геннадий Гудков спрогнозировал "отлов" россиян в магазинах, транспорте и работах.