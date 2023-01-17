Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський. За його словами, треба розуміти, що російська влада добре знає про те, що російське суспільство реагує на певні символи.

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Чому росіяни не йдуть на протести

Навіть політологи стверджують, що Росія – це країна, пов'язана символами.

Чому Путіну вдається підігрівати "жабу" повільно? Бо якщо він не каже, що в Росії починають мобілізацію, то нібито нічого і не відбувається. А якщо він скаже, що вони починають мобілізацію, то в цей момент з'явиться привід заперечувати,

– зазначив Олевський.

Тому, на його думку, Кремль навчився працювати з громадською думкою, там вже давно зрозуміли, що російське суспільство протестує лише з певного приводу.

"Умовно кажучи, між правліннями Путіна проходять роки, і весь цей час люди не так активно протестують, як це відбувається в день виборів або в момент, коли стає зрозуміло, що вибори "вкрали", – каже журналіст.

За його словами, так було в Білорусі – у 2020 році білоруси чудово знали, хто такий Лукашенко, але для "виходу на вулиці" їм була потрібна фактична дата, пов'язана з якоюсь подією.

Олевський навів у приклад день виборів, коли в Тихановської "відібрали" перемогу. Він наголошує, що це сталося не за день до, не за день після, хоча ще за тиждень все було зрозуміло. Тож, стартовою точкою має бути якийсь символ чи подія.

Тому Путін навчився, що можна не говорити про такі події, мовчати, щоб не давати приводу. Це сумне порівняння, але це нагадує пастуха, який перед тим, як заколоти барана, ласкаво дивиться в бік тварини, не даючи зрозуміти барану, що хоче вдарити його ножем в серце,

– заявив Олевський.

Він вважає, що приблизно так зараз працює колективне розгублення росіян, які читають про оголошення другої хвилі мобілізації, якої не буде, бо ще перша не закінчилася.

Що може стати приводом для протестів у Росії

"Такі події, які могли б "струсити" суспільство в Росії, зараз не відбуваються. Тож, якщо ці приводи не створює сама влада, то це, швидше, біда, ніж вина росіян. Очевидно, потрібна якась "третя сила", яка створить цю подію, з приводу якої можна вийти на вулицю", – зазначає журналіст.

На його думку, така подія може бути абсолютно різною. "Водночас санкції, наприклад, не будуть такою подією, бо вони ефективно накопичуються лише з часом, тож не стануть приводом для початку протестів", – вважає він.

Приводом для протестів у Росії може стати якась воєнна акція, яка відбудеться з боку України в Росії. Єдиною силою, яка може сильно “струсонути” суспільство та стати подією не щоб об'єднати росіян, а щоб змусити їх вийти на вулицю, може стати лише Україна,

– заявив Олевський.

Але, він додав, що влада в Росії зробить все, щоб такої події не сталося, а суспільство самостійно її не може створити.

Олевський розповів, чому росіяни не виходять на протести та як це змінити: відео



До слова, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Росії справді потужна мобілізація, і це дійсно дуже серйозний виклик. За її словами, це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго.

Водночас головне управління розвідки повідомило, що Кремль хоче створити двомільйонну армію. Ворог вносить зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації та готує навчальні центри. А російський опозиціонер Геннадій Гудков спрогнозував "відлов" росіян у магазинах, транспорті й на роботах.