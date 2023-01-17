Визволителі, які "беруть" міста

Отже, після медалі "За взяття Попасної" вони вигадали медаль "За взяття Соледара". Виглядає так само, тому сміливо шукайте 10 відмінностей.

Читайте також Медведчук раптово зібрався створювати "іншу Україну"

Не дуже зрозуміло, кому її видавати, адже ті, що зараз лазять по Соледару, це не дуже ті, хто його "брав". У них динамічна ротація.



Росіяни видають медалі за захоплення Соледара

Поговорімо окремо про неймінг медалей. Якщо росіяни визволителі, то чому "взятіє"?

У СРСР з цим було дуже складно. Власні міста радянські військові "обороняли", але не всі важливі битви потрапили на медалі. Наприклад за Харків чи Ржев медалі не давали. Навіть за Київ медалі не давали, а саму медаль за Київ заснували тільки через 20 років після події (в дужках рік заснування):

за оборону Ленінграда (1942 рік);

за оборону Одеси (1942 рік);

за оборону Севастополя (1942 рік);

за оборону Сталінграда (1942 рік);

за оборону Москви (1944 рік);

за оборону Кавказа (1944 рік);

за оборону Радянського Заполяр'я (1944 рік);

за оборону Києва (1961 рік! Так, тільки через 20 років після "оборони").

Тобто, якщо росіяни не загарбники, то вони повинні були б називати свої медалі на радянський манір "оборонними", бо українську владу вони не визнають. Отже, формально все, що вони втрачають на полі бою, вони "обороняють".

Важливо Як російське керівництво реагує на влучання по багатоповерхівках в Україні

За "взяття" давали медалі, коли брали штурмом іноземні столиці чи важливі міста Третього Рейху. Але Радянський Союз робив це тільки для іноземних міст. За "визволення" чи "взяття" власних міст СРСР медалі не робив. Не було ніяких "За взяття Мінська" чи "За взяття Сталінграда". А "взяттям" займались у таких містах:

за взяття Будапешта (1945 рік);

за взяття Кенігсберга (1945 рік);

за взяття Відня (1945 рік);

за взяття Берліна (1945 рік).

Зі столицями Східної Європи все було дещо складніше. Частину з них "звільняли":

за звільнення Бєлграда (1945 рік);

за звільнення Варшави (1945 рік);

за звільнення Праги (1945 рік).

Найважливіша нагорода для росіян буде від ЗСУ

У принципі росіяни могли б назвати свої медалі на "звільнювальний" маневр. Але з "завзяттям" обрали отаке недолуге рішення.

Цікаво Відплата близько: тим, хто стріляв по Дніпрі, краще вже упорядковувати справи

Війна закінчиться, а кількість медалей у росіян зросте в рази. Вже зараз можна починати штампувати "За оборону Херсона" (місто втратили), "За повітряну оборону Енгельса" (поки що двох ступенів, медаль з відкритою датою), "За повітряну оборону Воронежа", "За мобілізацію", "За часткову мобілізацію", "За порятунок від HIMARS", "За біг від Мавіка" та інші.

Ще більше значків будуть робити численні негромадські спілки ветеранів офіційних та не дуже органів, які по типу російського "козацтва" по колу будуть видавати один одному хрести та ордени.

Але найважливішу нагороду (посмертно) росіянам випише українська армія. ЗСУ поставить на Росії хрест.