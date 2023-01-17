Влучання у житлові будинки – "неприємний" ефект для Кремля

Тобто це означає, що в них є відповідні джерела інформації, зокрема і в режимі онлайн, щодо стану нашої інфраструктури та динаміки її відновлення.

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"Жиденький налёт", на мою думку, обумовлений не структурою та обсягами запасу ракетного озброєння "пігдогів", а найперше його вибірковістю щодо сил і засобів повітряного нападу, виділених для удару. Також впливає обрана методологія прориву системи ППО України. Тобто, це означає, що росіяни ґрунтовно та детально вивчають нашу систему ППО і загалом систему захисту нашої цивільної інфраструктури.

Розрахунок свого власного ракетного запасу – вторинний фактор, яким вони керуються у визначенні складу та розміру засобів повітряного нападу, призначених на той чи інший удар. Це явно обумовлюється якимось практичними чинниками.

Той факт, що при організації та проведенні цих ударів, вони достатньо часто не влучають по обраних цілям та об'єктах, а влучають по мирних громадянах України, зовсім не розглядається російським військовим командуванням як фактор, що суттєво заважає досягненню "поставлених завдань". У цьому випадку – руйнування енергетичної інфраструктури України. Вони до цього ставляться, як до неприємного, в інформаційно-психологічному сенсі, побічного ефекту. Адже потрібно постійно виправдовуватися. Але зупинятися через це вони не будуть.

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Ба більше, в окремих випадках, російське військове командування цілком свідомо спрямовує ракетні удари проти цілей та об'єктів, при враженні яких вірогідність загибелі мирного цивільного населення України не просто зростає у рази, а є майже гарантованою.

Тому, очевидно, що у цих випадках ми можемо вести мову про свідому реалізацію росіянами елементів стратегії ведення війни, які очевидно передбачають порушення міжнародних правил та законів війни.

Росіяни випробовують різні варіанти обстрілів України

Очевидно, що при підготовці того чи іншого чергового масованого ракетного удару по цілях та об'єктах на території України, противник намагається випробовувати різні варіанти – від постійного "докучливого" методу (зокрема, для ведення розвідки нашої ППО і її виснаження), до масованих одномоментних ударів.

По суті, вони пробують досягнути своєї мети різними варіаціями використання своїх засобів повітряного нападу. Тут, ймовірно, все визначається вартістю цих засобів.

І останнє... Очевидно, що російське військово-політичне керівництво розглядає питання руйнування та знищення нашої критичної інфраструктури, як завдання саме стратегічного рівня. Успіх у виконанні якого, мовляв, здатний суттєво вплинути на загальний перебіг війни.

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А якщо згадати той факт, що ВПР Росії активно впроваджує комплекс заходів, спрямованих на адаптацію їхнього "пігдогівського" заповідника до ведення довготривалої війни на виснаження, то стає очевидним головний сенс їхньої стратегії ведення війни на середньострокову перспективу, де є 3 ключових елементи: