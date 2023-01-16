Виконавців обстрілу дістати не складно

Не так все просто і святково: країна на іншому кінці світу, чужа мова, шляхи вивезення, і так далі.

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У Росії для українців райські умови: і мова, і знання ситуації, і зовні від населення не відрізняємося докорінно.

На місці льотчиків-вбивць я б уже упорядкував справи. На всякий випадок.

Це Путіна дістати складно: бункер, охорона тощо. А ось тих, хто вдарив по багатоповерхівці у Дніпрі, – не те щоб дуже легко покарати, але цілком реально. Не має значення, куди вони цілилися своєю старою зброєю. Важливо, куди це гі*но мамонта прилетіло.

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Воєнний злочин немає ні терміну давності, ні виправдань. Виконання злочинного наказу – злочин. І за ним має бути покарання.

Дуже хочу, щоб вся російська "камарилья" постала перед судом у Гаазі. Але якщо тих, хто особливо відзначився, відловлять, як Айхмана, – заперечувати не стану.