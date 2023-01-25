Все больше стран готовы поддержать Украину танками. В частности, Нидерланды. Соответствующее заявление сделал Марк Рютте – премьер-министр страны.

Обратите внимание Германия передает ВСУ роту танков: объясняем, сколько Leopard 2 отправится в Украину

Если вклад Нидерландов поможет, мы готовы это сделать,

– заявил Рютте.

Он добавил, что Нидерланды могут купить танки, которые арендует сейчас у Германии, и передать их Украине.

Важно! Пол Йонсон – министр обороны Швеции – заявил, что Украина может получить от его государства танки Stridsvagn 122. Интересно, что Stridsvagn 122 – шведская версия немецкого Leopard 2А5. В его классическую конструкцию внесли разные изменения.

По состоянию на 25 января известно, что Украина получит от Европы 80 танков Leopard 2. Они поступят в Украину уже через несколько месяцев.

Зеленский поблагодарил Шольца

Владимир Зеленский в свой День рождения провел разговор с Олафом Шольцом – канцлером Германии. Украинский лидер поблагодарил его за важные и своевременные решения. В частности, за танки и зеленый свет партнерам на поставку.