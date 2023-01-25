Все больше стран готовы поддержать Украину танками. В частности, Нидерланды. Соответствующее заявление сделал Марк Рютте – премьер-министр страны.
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Если вклад Нидерландов поможет, мы готовы это сделать,
– заявил Рютте.
Он добавил, что Нидерланды могут купить танки, которые арендует сейчас у Германии, и передать их Украине.
По состоянию на 25 января известно, что Украина получит от Европы 80 танков Leopard 2. Они поступят в Украину уже через несколько месяцев.
Зеленский поблагодарил Шольца
Владимир Зеленский в свой День рождения провел разговор с Олафом Шольцом – канцлером Германии. Украинский лидер поблагодарил его за важные и своевременные решения. В частности, за танки и зеленый свет партнерам на поставку.