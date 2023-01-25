Все більше країн готові підтримати Україну танками. Зокрема, Нідерланди. Відповідну заяву зробив Марк Рютте – прем'єр-міністр країни.

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Якщо внесок Нідерландів допоможе, ми готові це зробити,

– заявив Рютте.

Він додав, що Нідерланди можуть купити танки, які наразі орендують у Німеччини, та передати їх Україні.

Важливо! Пол Йонсон – міністр оборони Швеції – заявив, що Україна може отримати від його держави танки Stridsvagn 122. Цікаво, що Stridsvagn 122 – шведська версія німецького Leopard 2А5. У його класичну конструкцію внесли різні зміни.

Станом на 25 січня відомо, що Україна отримає від Європи 80 танків Leopard 2. Вони надійдуть в Україну вже через декілька місяців.

Зеленський подякував Шольцу

Володимир Зеленський у свій День народження провів розмову з Олафом Шольцом – канцлером Німеччини. Український лідер подякував йому за важливі та своєчасні рішення. Зокрема, за танки та зелене світло партнерам на постачання.