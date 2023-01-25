Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. На його думку, повітряні тривоги, що майже протягом дня лунають по Україні, також реакція очільника Кремля на новини з Німеччини.

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Путін визнав, що програв США

За словами журналіста, сьогодні Владімір Путін з розчаруванням заявив, що йому так і не вдалося звільнити Європу від американського колоніалізму.

Думаю, що він говорить правду у своєму "всесвіті". В ньому існує вплив США на Європу, який він весь цей час намагався перебити, щоб поставити її в залежність від Росії. Напевно у нього було уявлення, що він може замінити США, витіснити з континенту і стати гегемоном,

– наголосив він.

Олевський вважає, що сьогодні Путін визнав, що програв США війну за Європу. Як інакше зрозуміти його слова: мовляв, ми, звичайно, вас звільнимо, тобто захопимо, але потім, цього разу не вийшло.

Європа вишикувалася у коаліцію союзників України

"Очевидною ознакою поразки Путіна в Європі є рішення Німеччини, яка тривалий час опиралась, передати Україні танки Leopard", – наголосив він.

Журналіст підкреслив, що самі по собі танки – це, напевно, дуже важливо, але Німеччина передасть не дуже велику кількість. Але для Путіна це у символічному сенсі означає, що Німеччина, яку він тривалий час міцно тримав, нарешті вивернулась і йому не підкоряється.

Європа вишикувалася у коаліцію союзників України проти Росії. В цьому сенсі війна приречена на продовження, але закінчиться зі зрозумілим результатом,

– зазначив Олевський.

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Путін "святкує" свою поразку

На його думку, заява Путіна на тлі передачі Німеччиною танків і повітряних тривоги, які лунають сьогодні в Україні одна за іншою, – це пов'язані речі. Тому що Путін "святкує" свою геополітичну поразку.

Геополітика – це слово, яке вигадав Путін, щоб пояснювати свої злочини. Існує просто політика, а геополітика – це політика про розподіл світу на частини. Це термін людей, які замість того, щоб займатися торгівлею, бізнесом з різними країнами, ділять світ,

– мовить журналіст.

Він вважає, що, не дивлячись на цю поразку Путіна, війна ще триватиме. І говорити про те, що хтось виграв чи програв у ній, це – блюзнірство. Війні ще тривалий час доведеться горіти.

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