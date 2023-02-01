Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан.

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"Ми дійсно отримуватимемо танки різних модифікацій і це будуть різні хвилі. Насамперед потрібно виконати наші оборонні операції. Тобто збити наступ ворога й продавлювання фронту. Маємо отримати перевагу саме у важкому озброєнні", – зазначив Кузан.

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Необхідно виграти час

Військовий експерт наголосив, що вся суть буде в комплексі застосованого озброєння. Тобто танків, бойових машин піхоти й прифронтових систем ППО. За словами Кузана, коли зможемо відбити наступ на основних ділянках фронту, можемо виграти час, щоб поповнити наступні партії постачання танків. Експерт має на увазі саме Донецький та Лиманський напрямки.

От тоді вже можемо планувати наступ. Число танків, яке озвучив головнокомандувач Валерій Залужний, достатнє, щоб провести наступ на одному напрямку. Він описував якраз південний напрямок. Однак поки не маємо зброї для повноцінного контрнаступу на Півдні, – розповів Кузан.

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