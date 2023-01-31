Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, Україні потрібно не 300 танків, а дещо більше. Адже має бути певний резерв на випадок, якщо деякі будуть пошкоджені внаслідок боїв.

Однак ця кількість теж досить велика. І не варто забувати, що Україна має ще власні та трофейні танки.

Важливо Джонсон очікує на перемогу України вже у 2023: він назвав головні умови

Як можуть використати західні танки

Як відомо, в першій "хвилі" Україні отримає від 120 до 140 "Леопардів", "Челенджерів" тощо. З цього можна сформувати щонайменше 1 бригаду з повністю західних танків. Однак невідомо, чи їх розподілятимуть за таким принципом.

120 танків – це, можна сказати, буде щонайменше 1 бригада. Хоча мені здається, що керівництво ЗСУ не буде формувати підрозділи повністю оснащені новітньою технікою. Це буде суміш. Можна використати і ті радянські танки, що в нас є. Зробити одну роту таку, а іншу – з радянською,

– вважає Гетьман.

З іншого боку, коли усі танки прибудуть до України, то можна зробити до 5 бригад, які будуть повністю на західних зразках цієї техніки. З цього може вийти потужний ударний кулак для прориву фронту.

Дивіться повну розмову з Олексієм Гетьманом на ютубі 24 Каналу

Звісно, як припускає Гетьман, першу партію танків можна залучити і для оборони. Хоча у цьому випадку краще використовувати різні гармати, яких зараз також потрібно більше на фронті.

Мені здається, що майстерності нашого військового керівництва вистачить, щоб правильно сформувати нові підрозділи. І зробити щось потужне, що Росія не буде в змозі зупинити,

– наголосив Гетьман.

Україна отримає до 140 танків в першій "хвилі"