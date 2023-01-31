Джонсон наголосив, що це стане можливим лише тоді, якщо західні країни не зволікатимуть з підтримкою. Про це він заявив 31 січня під час зустрічі з журналістами в Українському домі у Вашингтоні.

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Джонсон захоплюється сміливістю українців

Експрем'єр Великої Британії вважає, що якнайшвидше закінчення війни та повернення суверенітету України буде на користь всім країнам, зокрема і країні-агресорці Росії.

Ми маємо зробити так, аби наші українські друзі отримали те, що їм потрібно, щоб якомога швидше вигнати росіян з усієї території України,

– додав Джонсон.

Водночас він наголосив на тому, що "допомога Україні має йти без затримок".

Джонсон додав, що з "катастрофою", яку вчинив Путін, треба покінчити якомога швидше. Також він відмітив сміливість українців та зауважив, що переконався в цьому особисто.

"Те, що роблять українці – і я бачив це на власні очі кілька разів – це боротьба від імені всіх, вони борються за свободу по всьому світу", – сказав він.

Цікаво. Нещодавно Борис Джонсон розповів, що мав розмову з російським диктатором Владіміром Путіним напередодні 24 лютого. Очільник Кремля погрожував колишньому прем'єру Британії ракетним ударом.

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