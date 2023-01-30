Джонсон розповів, що коментар Путіна було зроблено після того, як Джонсон попередив, що війна стане "повною катастрофою" під час "дуже довгої" розмови у лютому 2022 року.
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Погрози Путіна
Як сказав Джонсон, Путін обіцяв йому, що це займе "всього хвилину".
Подробиці телефонної розмови розкрито у фільмі ВВС, де розглядається взаємодія Путіна зі світовими лідерами.
Тоді Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій та збільшення присутності військ НАТО на кордонах Росії.
Він також намагався стримати військові дії Росії, заявивши Путіну, що Україна не вступить до НАТО у найближчому майбутньому.
У якийсь момент він погрожував мені і сказав: Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Весело,
– сказав Джонсон.
Також Джонсон додав, що Путін був дуже фамільярний під час "найбільш екстраординарного дзвінка".
Остання поїздка Джонсона до України
- Колишній лідер Великої Британії Борис Джонсон вже вчетверте приїхав в Україну від початку повномасштабної російської агресії. У неділю, 22 січня, він відвідав Бучу в Київській області, яка перебувала під окупацією близько місяця.
- Він також завітав до Офісу Президента, де зустрівся із Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та іншими чиновниками. Зеленський і Джонсон провели переговори.
- Джонсон один з найбільших друзів України на Заході, адже постійно виступає за військову підтримку нашої країни. Нещодавно у Давосі він закликав надати Україні танки та іншу зброю, щоб завершити війну.
- Джонсон вважає, що Україна поверне усі території, зокрема – Донбас і Крим. Він заявляв, що Росія має програти, а Україна – досягти успіху, що означає як мінімум відкинути росіян з усіх територій, які вони захопили з 24 лютого 2022 року.