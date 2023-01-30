Джонсон розповів, що коментар Путіна було зроблено після того, як Джонсон попередив, що війна стане "повною катастрофою" під час "дуже довгої" розмови у лютому 2022 року.

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Погрози Путіна

Як сказав Джонсон, Путін обіцяв йому, що це займе "всього хвилину".

Подробиці телефонної розмови розкрито у фільмі ВВС, де розглядається взаємодія Путіна зі світовими лідерами.

Тоді Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій та збільшення присутності військ НАТО на кордонах Росії.

Він також намагався стримати військові дії Росії, заявивши Путіну, що Україна не вступить до НАТО у найближчому майбутньому.

У якийсь момент він погрожував мені і сказав: Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Весело,

– сказав Джонсон.

Також Джонсон додав, що Путін був дуже фамільярний під час "найбільш екстраординарного дзвінка".

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