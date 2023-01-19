За словами Джонсона, Україна опиниться у неспівмірно сильнішій позиції. До речі, раніше він заявляв, що війна може закінчитися тільки поразкою Путіна.

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Як Джонсон бачить перемогу

Я скажу – хоча звісно ж, вирішуватиме Володимир Зеленський – що найменшим мінімумом, за якого ви в принципі можете починати про щось говорити з росіянами, з Путіним – є варіант, що вони заберуться до лінії статусу кво, який був перед 24 лютим,

– заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

Джонсон вважає, що Україна поверне усі території, зокрема – Донбас і Крим.

"По-перше, через те, що це законно. Це кордони, межі України. По-друге, через те, що ми пам’ятаємо, як вже зазнали невдачі, коли дозволили порушити міжнародні кордони України у 2014 році. Це тоді стало катастрофою, бо Захід виявився слабким і не став на захист України", – зазначив він.

Джонсон згадав "Нормандський процес", який нікуди нікого не привів. Однак Путін "отримав можливість розколупувати ножем рану і постійно її розбурхувати", бо він бачив, що врешті-решт отримає можливість зробити новий хід.

Стосовно Криму Джонсон заявив, що Захід підтримає Україну в майбутній битві за тимчасово окуповану територію. Але спершу нашій країні допоможуть повернути Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ і весь цей "сухопутний коридор".

І я думаю, що коли це станеться, ваша геостратегічна позиція стане абсолютно іншою. Україна опиниться у неспівмірно сильнішій позиції, а Кремль і, відповідно, Путін будуть набагато слабшими,

– наголосив колишній прем’єр.

Путін має програти

Джонсон розповів, що усім іншим колегам він завжди говорив: "Путін має програти. А Україна має досягти успіху, що означає як мінімум відкинути Путіна з усіх територій, які він захопив з 24 лютого". Але з прем’єром сперечалися.

"Щоразу, коли колеги з інших європейських столиць пропонували якісь переговори або мирні плани, якісь домовленості з Путіним про мирну угоду, ця ідея моментально розвалювалася у обговоренні, адже ви не можете ні про що домовитися з Путіним просто через те, що йому настільки очевидно не можна довіряти! Тому ідея про домовленість з ним "не злетіла". І щоразу всі були змушені повертатися до єдиного логічного висновку, що ми маємо підтримувати Україну усім, чим ми можемо, доки Україна не викине путінських загарбників геть зі своєї землі", – підкреслив Джонсон.

Путін не зможе досягти успіху

Раніше Борис Джонсон заявляв, що президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну". Окрім цього, Путін не очікував такого сильного опору українців.

"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може досягти успіху", – казав Джонсон.

Також колишній прем'єр звинуватив диктатора у низці воєнних злочинів такого рівня, якого не було у Європі з часів Третього рейху та Другої світової війни. Джонсон додав, що Велика Британія хоче зробити більше та відчуває агонію українців.