Джонсон рассказал, что комментарий Путина был сделан после того, как Джонсон предупредил, что война станет "полной катастрофой" во время "слишком длинного" разговора в феврале 2022 года.
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Угрозы Путина
Как сказал Джонсон, Путин обещал ему, что это займет "всего минуту".
Подробности телефонного разговора раскрыты в фильме BBC, где рассматривается взаимодействие Путина с мировыми лидерами.
Тогда Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России.
Он также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем.
В какой-то момент он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту. Весело,
– сказал Джонсон.
Также Джонсон добавил, что Путин был очень фамильярен во время "наиболее экстраординарного звонка".
Последняя поездка Джонсона в Украину
- Бывший лидер Великобритании Борис Джонсон уже четвертый раз приехал в Украину с начала полномасштабной российской агрессии. В воскресенье, 22 января, он посетил Бучу в Киевской области, которая находилась под оккупацией около месяца.
- Он также посетил Офис Президента, где встретился с Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и другими чиновниками. Зеленский и Джонсон провели переговоры.
- Джонсон один из самых больших друзей Украины на Западе, ведь постоянно выступает за военную поддержку нашей страны. Недавно в Давосе он призвал предоставить Украине танки и другое оружие, чтобы завершить войну.
- Джонсон считает, что Украина вернет все территории, в частности – Донбасс и Крым. Он заявлял, что Россия должна проиграть, а Украина – добиться успеха, что означает как минимум отбросить россиян со всех территорий, которые они захватили с 24 февраля 2022 года.