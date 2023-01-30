Джонсон рассказал, что комментарий Путина был сделан после того, как Джонсон предупредил, что война станет "полной катастрофой" во время "слишком длинного" разговора в феврале 2022 года.

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Угрозы Путина

Как сказал Джонсон, Путин обещал ему, что это займет "всего минуту".

Подробности телефонного разговора раскрыты в фильме BBC, где рассматривается взаимодействие Путина с мировыми лидерами.

Тогда Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России.

Он также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем.

В какой-то момент он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту. Весело,

– сказал Джонсон.

Также Джонсон добавил, что Путин был очень фамильярен во время "наиболее экстраординарного звонка".

Последняя поездка Джонсона в Украину