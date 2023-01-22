Борис Джонсон посетил Офис Президента, где встретился с Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и другими чиновниками. Зеленский и Джонсон провели переговоры, однако детали пока не сообщаются.

Узнайте больше Добрый день, everybody: Борис Джонсон посетил Киевщину

Джонсон неожиданно приехал в Киев

Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку!,

– написал Зеленский.

Посетивший Киевскую область Джонсон рассказал Зеленскому, что увидел последствия российских атак. Также он отметил, что ему большая честь встретиться с украинским лидером.