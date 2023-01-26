Журналисты отмечают, что украинский лидер рассмеялся в ответе на этот вопрос. Однако украинский лидер озвучил свое мнение по поводу друга Украины.

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Что сказал Зеленский о вероятном назначении Джонсона

Он хороший парень. Кто знает? С удовольствием, с удовольствием, правда,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины ответил на вопрос, поддержит ли он еще одну заявку Бориса Джонсона на пост премьер-министра Британии. По мнению Зеленского, это будет неправильно.

"У нас хорошие отношения с Сунаком", – отметил Владимир Зеленский.

Также он сказал, что у них с Борисом Джонсоном длительные дружеские отношения.

Я видел Джонсона в разных ситуациях, я видел его не на войне, а в полномасштабной войне, поэтому у нас особые отношения,

– объяснил украинский лидер.

Стоит отметить, что Борис Джонсон 22 января в очередной раз посетил Украину. Британский политик побывал в Буче и Бородянке и встретился со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кратко об отношениях Джонсона с Украиной