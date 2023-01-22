Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Во время своего визита в Украину Борис Джонсон встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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В каком статусе Джонсон посетил Украину
Как отметил Рейтерович, в целом в визите британского политика в Киев нет ничего удивительного.
Джонсон приехал как бывший премьер-министр и как человек, который не имеет сейчас официальных полномочий. Но при этом он остается активным публичным политиком,
– отметил политолог.
По его словам, то, что Джонсон не занимает никаких официальных должностей в британском правительстве, никак не мешает ему приезжать в Украину и встречаться с представителями власти, в том числе и с главой государства.
"Украина очень ценит то, что он сделал для нас, и то, что он планирует делать это и дальше", – отметил Рейтерович.
Игорь Рейтерович прокомментировал визит Джонсона в Украину: смотрите видео
Как Украина может использовать связи Джонсона
По словам политолога, многие западные политики даже когда уходят со своих должностей, то сохраняют активную политическую позицию.
- Во-первых, такие люди и дальше поддерживают тесные контакты с теми, кто остается у власти в других странах. Как отметил Рейтерович, такие контакты вполне можно использовать.
- Во-вторых, часто такие политики начинают активно работать по гуманитарному, благотворительному или какому-либо другому направлению. Политолог добавил, что Украине необходима такая помощь.
Рейтерович подчеркнул, что Борис Джонсон – очень узнаваемая личность, к которой остался высокий уровень доверия.
"Он знает представителей бизнеса и гражданского общества. Можно использовать его потенциал, чтобы привлекать инвестиции, например, для программ по поддержке Украины", – отметил политолог.
Как экс-премьер Великобритании может помочь в восстановлении Украины
Экс-премьер Великобритании посетил Бучу и Бородянку в Киевской области. Эти города больше всего пострадали от российской агрессии весной 2022 года. Рейтерович считает, что визит Джонсона в эти населенные пункты очень показателен.
Экс-премьер Британии может с этим кейсом выступать и общаться с политиками в других странах, рассказывая о том, что он видел в Украине. Он может призвать других поддерживать различные платформы, которые были начаты нашей властью и эффективно собирают деньги на восстановление Украины,
– сказал политолог.
Он добавил, что к проектам по восстановлению Украины часто приобщаются известные личности. А Джонсон является именно такой фигурой.
"С ним надо поддерживать нормальные деловые, даже дружеские контакты. К тому же он является почетным гражданином города Киева. Поэтому даже это могло стать поводом для посещения Украины", – отметил Рейтерович.
Повлияет ли визит Джонсона на отношения с Риши Сунаком
Тем временем визит Джонсона в Украину спровоцировал истерику в российских СМИ. Российские пропагандисты начали продвигать тезисы о том, что это испортит отношения президента Зеленского с действующим премьером Великобритании Риши Сунаком. Как отметил политолог, очевидно, что это полный бред.
Все отлично понимают, что Риши Сунака проинформировали об этом визите. Украина такие вещи не скрывает. К тому же во время визита Джонсона не обсуждались какие-либо вопросы, касающиеся нашего нынешнего сотрудничества с Великобританией,
– подчеркнул Рейтерович.
Он добавил, что экс-премьер Великобритании, вероятно, будет продвигать собственные проекты и помогать Украине в той сфере, в которой сейчас активно работает.
Борис Джонсон продолжает поддерживать Украину: главное
- Во время встречи 22 января Зеленский и Джонсон обменялись мнениями относительно практических шагов, которые может предпринять британский политик для того, чтобы помочь Украине в это тяжелое время.
- В частности, обсуждался вопрос подготовки "саммита мира". Его планируется провести с целью реализации формулы мира, которую президент представил лидерам G20 в прошлом году.
- Бывший премьер Британии Борис Джонсон призывает международную коалицию помочь Украине оружием. Джонсон заявил, что Западу не следует бояться ядерного шантажа Владимира Путина.
- Джонсон также считает, что Украина вернет все территории, в частности – Донбасс и Крым. Он заявлял, что Россия должна проиграть, а Украина – добиться успеха, что означает как минимум отбросить россиян со всех территорий, которые они захватили с 24 февраля 2022 года.