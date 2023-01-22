Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Під час свого візиту до України Борис Джонсон зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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У якому статусі Джонсон відвідав Україну

Як зазначив Рейтерович, загалом у візиті британського політика до Києва немає нічого дивного.

Джонсон приїхав як колишній прем'єр-міністр та як людина, яка зараз не має офіційних повноважень. Але при цьому він залишається активним публічним політиком,

– зазначив політолог.

За його словами, те, що Джонсон не займає ніяких офіційних посад у британському уряді, ніяк не заважає йому приїжджати в Україну та зустрічатися з представниками влади, зокрема й з главою держави.

"Україна дуже цінує те, що він зробив для нас, і те, що він планує робити це й надалі", – зауважив Рейтерович.

Ігор Рейтерович прокоментував візит Джонсона в Україну: дивіться відео

Як Україна може використати зв'язки Джонсона

За словами політолога, багато західних політиків навіть коли йдуть зі своїх посад, то зберігають активну політичну позицію.

По-перше, такі люди й надалі підтримують тісні контакти з тими, хто залишається при владі в інших країнах. Як зазначив Рейтерович, такі контакти цілком можна використовувати.

По-друге, часто такі політики починають активно працювати за гуманітарним, благодійним чи якимось іншим напрямом. Політолог додав, що Україні потрібна така допомога.

Рейтерович наголосив, що Борис Джонсон – дуже впізнавана особистість, до якої залишився високий рівень довіри.

"Він знає представників бізнесу та громадянського суспільства. Можна використати його потенціал, щоб залучати інвестиції, наприклад, для програм щодо підтримки України", – зазначив політолог.

Як експрем'єр Великої Британії може допомогти у відбудові України

Експрем'єр Великої Британії відвідав Бучу та Бородянку на Київщині. Ці міста належать до тих, які найбільше постраждали від російської агресії навесні 2022 року. Рейтерович вважає, що візит Джонсона у ці населені пункти є дуже показовим.

Експрем'єр Британії може з цим кейсом виступати і спілкуватися з політиками в інших країнах, розповідаючи про те, що він бачив в Україні. Він може закликати інших підтримувати різноманітні платформи, які були започатковані нашою владою й ефективно збирають гроші на відбудову України,

– сказав політолог.

Він додав, що до проєктів із відбудови України часто долучаються відомі особистості. А Джонсон є саме такою фігурою.

"З ним треба підтримувати нормальні ділові, навіть дружні контакти. До того ж він є почесним громадянином міста Київ. Тому навіть це могло стати приводом для відвідин України", – зауважив Рейтерович.

Чи вплине візит Джонсона на відносини з Ріші Сунаком

Тим часом візит Джонсона до України спровокував істерику у російських ЗМІ. Російські пропагандисти почали просувати тези про те, що це зіпсує стосунки президента Зеленського з чинним прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Як зазначив політолог, очевидно, що це повна маячня.

Всі чудово розуміють, що Ріші Сунака проінформували про цей візит. Україна такі речі не приховує. До того ж під час візиту Джонсона не обговорювалися якісь питання, які стосуються нашої нинішньої співпраці з Великою Британією,

– наголосив Рейтерович.

Він додав, що експрем'єр Великої Британії, ймовірно, буде просувати власні проєкти й допомагати Україні у тій сфері, у якій зараз активно працює.

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