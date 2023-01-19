Віталій Кличко повідомив про це у своєму телеграм-каналі, наголосивши, що відповідне рішення Київрада прийняла ще у листопаді 2022 року.

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"Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці – звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року. Нагороду Борису вручив в Українському домі в Давосі", – повідомив Кличко.

Мер Києва зазначив, що Борис Джонсон продовжує допомагати Україні.

Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великої Британії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ, – наголосив Віталій Кличко.

Борису Джонсону вручили нагороду від української столиці / Фото Віталія Кличка

У свою чергу британський політик запевнив у подальшій підтримці України до повної перемоги.

"Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз – це продовжувати підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна переможе. Україна – вільна, суверенна, незалежна європейська країна!" – підкреслив Борис Джонсон.

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі триває Всесвітній економічний форум за участю світових лідерів. Подія триватиме до 20 січня.