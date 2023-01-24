Борис Джонсон написал колонку для британского издания Daily Maail, где поделился впечатлениями после увиденного в пригороде Киева: в Буче и Бородянке. Он призвал пройтись с ним по Киевщине, чтобы постичь храбрость украинцев и передать необходимое оружие немедленно, чтобы закончить агонию Путина.

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Пойдите со мной во двор в Буче, мимо простреленной церкви святого Андрея. Встаньте над могилами 416 жителей этого города – 9 из них – дети – которых расстреляли россияне. Посмотрите на фотографии их тел, с завязанными за спинами руками, оставленными на улице гнить или на съедение собаками,

– начал Борис Джонсон.

Он вспомнил почерневшие остатки многоквартирного дома в Бородянке, который разбила 500-килограммовая авиационная бомба. Политик предложил посмотреть в глаза людям, которые вытащили из-под завалов 162 тела погибших в доме.

"Посмотрите на этих храбрых украинцев и ответьте мне на вопрос: чего, черт возьми, мы ждем?", – риторически спросил Борис Джонсон.

Борис Джонсон посетил Бучу и Бородянку 22 января / Фото Офис Президента

Путин продолжает террор мирного населения

Он объяснил, что произошедшее в пригороде Киева ужасает. Но это все еще происходит в других поселках, которые находятся в оккупации России: пытки, изнасилования, массовые убийства. И все это лишь часть преступлений, которые Путин совершает на другой части страны – уничтожая поселки сотнями бомб и ракет.

У него нет сдержанности. У него нет стыда. Он уже давно отверг любое уважение к законам войны – и с каждым днем гибнет все больше невинных, храбрых украинских солдат. И все больше молодых россиян попадает в пасть путинской мясорубки,

– подчеркнул Борис Джонсон.

Он снова задал вопрос: какие могут быть основания для промедлений? И почему Запад не может оказать всю необходимую помощь сейчас, когда украинцы в этом нуждаются.

Нет сомнений, что Украина победит в войне

Борис Джонсон выразил уверенность, что Украина побеждает и выигрывает эту войну. Ибо сердца украинцев полны решимости, которая закаливается с каждым днем.

Проедьтесь по окрестностям Киева, и вы увидите, как яростно они сражались, защищая свои дома, и насколько Путин не знал своего врага. Вы увидите несметное количество зданий, пошрамированных огнем российских танков,

– добавил он.

Он описал окопы и норы в лесу, замаскированные ветошью, из которых украинцы бесстрашно устраивали засады на российскиетанки. Именно так украинцы разгромили то, что должно было быть самой могущественной армией в мире.

Война за независимость всегда заканчивается победой

По словам Джонсона, то, как украинцы прогнали российские войска из Киева, войдет в историю великих подвигов современности. Он добавил, что ВСУ повторили это в Харькове и Херсоне.

Украинцы могут и будут прогонять Путина по всей территории страны. Это война за независимость, а история учит нас, что войны за независимость заканчиваются только одним способом. Вопрос только во времени,

– заметил Борис Джонсон.

Так что, чем быстрее Запад поможет украинцам достичь неизбежной победы, тем быстрее закончатся страдания и "тем скорее мир, включая Россию, начнет приходить в себя от путинской катастрофы".

Он подчеркнул, что это требует от Запада, от всех союзников Украины – удвоить или утроить поддержку.

Борис Джонсон также встретился с Зеленским в Киеве / Фото Офис Президента

Джонсон сообщил, что путинские войска деморализованы: им не хватает боеприпасов; российская армия состоит из "только прибывших каторжников" или испуганных представителей этнических меньшинств, которых забрали из самых отдаленных уголков России.

Впрочем, несмотря на расточительность и безрассудство Путина, он все еще имеет огромный резерв населения, имеет право призыва, он продемонстрировал полное пренебрежение ценностью человеческой жизни.

Почему Украине необходимо оружие и танки

Борис Джонсон отметил, что сейчас Путин готовит контрудар. Несмотря на то, что украинцы видят, что это приближается, им нужна помощь в этом решающем этапе. Речь идет о возвращении сухопутного моста.

Это та полоса оккупированной земли, которая тянется от Донбасса до Крыма и перекрывает выход Украины к Азовскому морю. Если украинцы смогут вернуть этот наземный мост или проехать через него и разрезать пополам – украинцы победили. Для Путина игра закончится,

– подчеркнул Джонсон.

Он также считает, что "все, что украинцам нужно для этого – у Запада есть в избытке". И пока нет высшей моральной или стратегической цели, чем помочь Украине.

Политик отметил, что украинцам нужен "глубокий огонь" – артиллерия большой дальности, которая издалека может поразить позиции Путина. Потому что Силы обороны видят, что Путин делает на их земле.

"Они могут распознать его командные центры и склады боеприпасов. Однако, к сожалению, они не могут поразить эти цели существующими системами", – добавил Джонсон.

Украине нужны самолеты, чтобы наносить удары по этим позициям с воздуха, и им нужны бронемашины и танки, чтобы отбить и удержать землю, которую у них забрали.

Джонсон считает, что украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других.

Политик иронически спросил: "Где Запад собирается разместить эти танки? Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Чтобы защищать Теннесси? Ходить по селам Уилтшира?"

То же, как уточнил политик, можно сказать о каждом виде оружия, который мог бы помочь Украине положить конец этой агонии.



Борис Джонсон на фоне обстрелянной россиянами многоэтажки в Киевской области / Фото Офис Президента

Путин сам обрек себя: Запад не должен бояться помогать Украине

Борис Джонсон также отказался принимать аргументы типа "эскалации" или риска того, что таким образом Запад как-то спровоцирует Путина. Ведь почему Запад должен бояться спровоцировать Путина, если он уже показал, на что способен без малейшей провокации?

Как ситуация может "обостряться", когда Путин уже дошел до такой степени варварства, что систематически уничтожает в пепел дома мирных жителей,

– спросил Борис Джонсон.

Также политик отверг вариант "ядерного шантажа". Якобы будь Путин настолько безумным, чтобы применить ядерное оружие, он мгновенно потеряет любую поддержку от представителей Африки, Ближнего Востока, Азии – которые уже сейчас готовы ему отказать.

Более того, по словам Джонсона, Путин в таком случае проиграет китайцам. "Он станет глобальным изгоем и погрузит Россию в такое состояние экономического отчуждения, что нынешние санкции будут выглядеть снисходительными".

Прежде всего, он потерял бы русский народ, который был напуган последствиями такого шага. И даже это не сработало бы. Это не остановило бы украинцев в их борьбе,

– подчеркнул Борис Джонсон.

Единственный мотив, который Путин преследует, по мнению Бориса, сделать так, чтобы его война выглядела как противостояние между НАТО и Россией.

"Это не так. Это жестокое и неспровоцированное нападение на европейскую страну, и все, что делают друзья Украины, – это помогут ей защититься", – объяснил политик.

Нас нельзя винить в геостратегической катастрофе, на которую Путин обрек себя. Своим насилием и агрессией ему удалось не только заставить Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО, он уничтожил любые аргументы против членства самих украинцев в НАТО.

Осторожность и промедление уже привели к войне

Вспоминая НАТО, Борис Джонсон отметил, что промедления уже сыграли против Запада. Ведь если бы Украина находилась под защитой НАТО, самой кровавой войны за 80 лет – удалось бы избежать.

К чему привела наша десятилетняя неспособность выполнить свое обещание и принять украинцев в НАТО. Результат – самая кровавая война в Европе за 80 лет. Только теперь стало понятно то, что не было очевидно до вторжения Путина, – Украина должна присоединиться к НАТО,

– подчеркнул Борис Джонсон.

Политик считает, что украинцы воюют за грузин, за молдаван, за страны Балтии, за поляков – за всех, кому в свое время может грозить безумный реваншизм и неоимпериализм Путина.

Поэтому он призвал помочь Украине победить не в следующем году, или позже, а уже в этом, в 2023 году.

Он также отверг разговоры о расходах. Потому что, если Запад хочет минимизировать мировые экономические убытки, "нельзя позволять этой трагедии продолжаться".

"Давайте вместе сделаем очевидную вещь: давайте украинцам все, что им нужно для победы", – резюмировал Борис Джонсон.