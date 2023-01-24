Борис Джонсон написав колонку для британського видання Daily Maail, де поділився враженнями після побаченого у передмісті Києва: у Бучі та Бородянці. Він закликав пройтись з ним Київщиною, аби осягнути хоробрість українців та передати необхідну зброю негайно, щоб закінчити агонію Путіна.

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Підіть зі мною на подвір'я в Бучі, повз простріляну церкву святого Андрія. Встаньте над могилами 416 жителів цього міста – 9 з них діти – яких розстріляли росіяни. Подивіться на фотографії їхніх тіл, із зав'язаними за спинами руками, залишеними на вулиці гнити чи на з'їдання собаками,

– почав Борис Джонсон.

Він пригадав почорнілі залишки багатоквартирного будинку в Бородянці, який розтрощила 500-кілограмова авіаційна бомба. Політик запропонував подивитись в очі людям, які витягли з-під завалів 162 тіла загиблих у тому будинку.

"Подивіться на цих хоробрих українців і дайте мені відповідь на запитання: чого, в біса, ми чекаємо?", – риторично запитав Борис Джонсон.

Борис Джонсон відвідав Бучу та Бородянку 22 січня / Фото Офіс Президента

Путін продовжує терор мирного населення

Він пояснив, що те, що відбулось у передмісті Києва, жахає. Та, це все ще відбувається в інших селищах, які перебувають в окупації Росії: тортури, згвалтування, масові вбивства. І усе це лише частина злочинів, які Путін здійснює на іншій частині країни – знищуючи селища сотнями бомб та ракет.

У нього немає стриманості. У нього немає сорому. Він уже давно відкинув будь-яку повагу до законів війни – і з кожним днем гине усе більше невинних, хоробрих українських солдат. І все більше молодих росіян потрапляє в пащу путінської м'ясорубки,

– наголосив Борис Джонсон.

Він знову поставив запитання: які можуть бути підстави для зволікань? І чому Захід не може надати всю необхідну допомогу зараз, коли українці цього потребують.

Немає сумнівів, що Україна переможе у війні

Борис Джонсон виловив упевненість, що Україна перемагає і виграє цю війну. Бо серця українців сповненні рішучості, яка гартується з кожним днем.

Проїдьтеся околицями Києва, і ви побачите, як люто вони билися, захищаючи свої домівки, і наскільки Путін не знав свого ворога. Ви побачите незліченну кількість будівель, пошрамованих вогнем російських танків,

– додав він.

Він описав окопи та нори в лісі, замасковані ганчір'ям, з яких українці безстрашно влаштовували засідки на російські танки. Саме так українці розгромили те, що мало бути наймогутнішою армією у світі.

Війна за незалежність завжди закінчується перемогою

За словами Джонсона, те, як українці прогнали російські війська з Києва – увійде в історію великих подвигів сучасності. Він додав, що ЗСУ повторили це у Харкові та Херсоні.

Україні можуть і будуть проганяти Путіна з усієї території країни. Це війна за незалежність, а історія вчить нас, що війни за незалежність закінчуються лише в один спосіб. Питання лише в часі,

– зауважив Борис Джонсон.

Тож, чим швидше Захід допоможе українцям досягти неминучої перемоги, тим швидше закінчаться страждання і "тим швидше світ, включаючи Росію, почне оговтуватись від путінської катастрофи".

Він наголосив, що це вимагає від Заходу, від усіх союзників України – подвоїти чи потроїти підтримку.

Борис Джонсон також зустрівся із Зеленським у Києві​ / Фото Офіс Президента

Джонсон повідомив, що путінські війська деморалізовані: їм не вистачає боєприпасів; російська армія складається зі "щойно прибулих каторжників" або переляканих представників етнічних меншин, яких забрали з найвіддаленіших куточків Росії.

Втім, попри марнотратство та нерозсудливість Путіна, він все ще має величезні резерв населення, має право призову, він продемонстрував повну зневагу до цінності людського життя.

Чому Україні необхідна зброя та танки

Борис Джонсон зазначив, що наразі Путін готує контрудар. Тож, попри те, що українці бачать, що це наближається, їм потрібна допомога у цьому вирішальному етапі. Йдеться про повернення сухопутного мосту.

Це та смуга окупованої землі, яка тягнеться від Донбасу до Криму і, яка наразі перекриває вихід України до Азовського моря. Якщо українці зможуть повернути цей наземний міст, або проїхати через нього і розрізати навпіл, – українці перемогли. Для Путіна гра закінчиться,

– наголосив Джонсон.

Він також вважає, що "усе, що українцям потрібно для цього – Захід має у надлишку". І наразі немає вищої моральної чи стратегічної мети, ніж допомогти Україні.

Політик зазначив, що українцям потрібен "глибокий вогонь" – артилерія великої дальності, яка здалеку може вразити позиції Путіна. Бо, Сили оборони бачать, що Путні робить на їхній землі.

"Вони можуть розпізнати його командні центри та склади боєприпасів. Однак, на жаль, вони не можуть вразити ці цілі наявними системами", – додав Джонсон.

Україні потрібні літаки, щоб завдавати ударів по цих позиціях з повітря, і їм потрібні бронемашини і танки, щоб відбити й утримати землю, яку у них забрали.

Джонсон вважає, що українцям потрібні сотні танків, і вони повинні отримати їх від американців, німців, поляків і багатьох інших.

Політик іронічно запитав: "де Захід збирається розмістити ці танки? Для охорони Північного Рейну-Вестфалії? Щоб захищати Теннессі? Ходити селами Вілтширу?"

Те ж саме, як уточнив політик, можна сказати про кожен вид зброї, який міг би допомогти Україні покласти край цій агонії.



Борис Джонсон на фоні обстріляної росіянами багатоповерхівки на Київщині / Фото Офіс Президента

Путін сам прирік себе: Захід не повинен боятись допомагати Україні

Борис Джонсон також відмовився приймати аргументи на кшталт "ескалації" чи ризику того, що таким чином Захід якось спровокує Путіна. Адже, чому Захід має боятися спровокувати Путіна, якщо він уже показав, на що здатний без найменшої провокації?

Як ситуація може "загострюватися", коли Путін уже дійшов до такого ступеня варварства, що систематично знищує у попіл будинки мирних жителів,

– запитав Борис Джонсон.

Також політик відкинув варіант "ядерного шантажу". Мовляв, якби Путін був настільки божевільним, щоб застосувати ядерну зброю, він миттєво втратить будь-яку підтримку від представників Африки, Близького Сходу, Азії – які уже зараз готові йому відмовити.

Ба більше, за словами Бориса, Путін у такому разі програє китайцям. "Він стане глобальний ізгоєм і занурить Росію в такий стан економічного відчуження, що теперішні санкції виглядатимуть поблажливими".

Передусім, він втратив би російський народ, який був би наляканий наслідками такого кроку. Та навіть це не спрацювало б. Це не зупинило б українців у їх боротьбі,

– наголосив Борис Джонсон.

Єдиний мотив, який Путін переслідує, на думку Бориса, це зробити так, щоб його війна виглядала, як протистояння між НАТО та Росією.

"Це не так. Це жорстокий і неспровокований напад на європейську країну, і все, що роблять друзі України, – це допомогають їй захиститися", – пояснив політик.

Нас не можна звинувачувати в геостратегічній катастрофі, на яку Путін прирік себе. Своїм насильством і агресією йому вдалося не тільки змусити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО, він красномовно знищив будь-які аргументи проти членства самих українців у НАТО.

Обережність та зволікання уже призвели до війни

Згадуючи про НАТО, Борис Джонсон зауважив, що зволікання уже зіграли проти Заходу. Адже, якби Україна перебувала під захистом НАТО, найкривавішої війни за 80 років – вдалось би уникнути.

До чого призвела наша десятирічна неспроможність виконати свою обіцянку і прийняти українців у НАТО Результат – найкривавіша війна в Європі за 80 років. Лише тепер стало зрозуміло те, що не не було очевидним до вторгнення Путіна, – Україна повинна приєднатися до НАТО,

– наголосив Борис Джонсон.

Політик вважає, що українці воюють за грузинів, за молдаван, за країни Балтії, за поляків – за всіх, кому свого часу може загрожувати божевільний реваншизм і неоімперіалізм Путіна.

Тож, він закликав, допомогти Україні перемогти не наступного року, чи пізніше, а вже цього, 2023 року.

Він також відкинув розмови про витрати. Бо, якщо Захід хочете мінімізувати світові економічні збитки, "не можна дозволяти цій трагедії тривати".

"Давайте разом зробимо очевидну річ: даймо українцям усе, що їм потрібно для перемоги", – резюмував Борис Джонсон.