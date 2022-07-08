Карьера Бориса Джонсона часто напоминала американские горки. Он харизматичный и скандальный политик. В конце концов ряд скандалов и привел к тому, что он вызвал у британского общества только возмущение и вынужден был уйти в отставку.

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Борис Джонсон уходит с должности – причины отставки премьера

Пренебрежительное отношение Бориса Джонсона к законам и институтам обрушило его политический рейтинг и сильно снизило рейтинг его партии. Британское общество не простит такого.

Склонность Бориса Джонсона к эпатажному поведению и нарушению всех возможных правил определили стиль его премьерства.

При этом редактор The Telegraph Кон Кафлин в своей колонке отмечает, что "если бы не скандалы, Джонсона можно было бы назвать государственным деятелем с большой буквы".

В конце концов именно скандалы из-за участия премьера в вечеринках во время жестокого локдауна, обвинения его во лжи и злоупотреблении властью запустили процесс его отставки.

Самые громкие обвинения начали раздаваться в адрес премьера после начала эпохи коронавируса. После отставки весной 2021 года советник Джонсона Доминик Каммингс выступил перед специальной комиссией с докладом. В котором, в частности, он заявил, что тысячи людей погибли впустую из-за того, что Джонсон откладывал введение карантина. Это, по словам Каммингса, означало, что Джонсон "непригоден для должности" премьер-министра.

Затем был ряд обвинений в коррупции и кумовстве, а также в пренебрежении стандартами и правилами поведения. Кроме того, Джонсон пытался изменить дисциплинарный кодекс для депутатов, чтобы помочь своему союзнику Оуэну Патерсону избежать увольнения за нарушение правил лоббирования.

В конце осени 2021 года в таблоиде Daily Mirror рассказали о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит во время жестокого локдауна в Лондоне. Джонсон довольно долго врал избирателям по поводу своего участия в этих вечеринках. Однако журналисты продолжали разоблачать все новые и новые факты. В центре скандалов так или иначе оказывались 16 вечеринок, проведенных на Даунинг-стрит с 2020 года. В конце концов Джонсон был вынужден признать, что был на этих мероприятиях.

В результате полицейского расследования этих вечеринок, нарушавших карантин на Даунинг-стрит и в Уайтхолле, 83 человека получили 126 штрафов. Включая самого премьера и его жену.

В конце концов скандалы настолько ударили по рейтингу Джонсона, что депутаты от его партии решили протолкнуть вотум недоверия своему лидеру. Тогда Джонсон победил в этом голосовании. Но довольно быстро очутился в центре нового скандала.

Назначение заместителя Джонсона

"Последней каплей" перед отставкой Джонсона стал скандал с назначением Криса Пинчера на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин.

Этот скандал тоже спровоцировала вечеринка. На этот раз – организованная Пинчером. Он устроил вечеринку в элитном клубе для консерваторов "Карлтон", после которой Пинчера обвинили в том, что он пьяным домогался двух своих коллег. Позже выяснилось, что ранее Пинчер уже фигурировал в расследовании подобного случая.

Сначала Джонсон заявлял, что не знал о неподобающем поведении Пинчера, поэтому поддержал его повторное назначение. Позже признал, что был в курсе этой жалобы и он совершил "серьезную ошибку", не уделив ей достаточного внимания.

Этот скандал вызвал мощную волну негодования в обществе. Политики и общественные деятели массово выступили с призывом к отставке премьера. Кроме того, в Британии именно на Джонсона возлагают ответственность за инфляцию и удорожание жизни (хотя, по сути, в этом виноват экономический кризис).

Все вместе это и привело к тому, что Джонсон согласился на отставку.

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"Друзья мои, в политике никто даже отдаленно не незаменим, и наша блестящая и дарвинистская система создаст другого лидера, столь же приверженного тому, чтобы вести эту страну вперед в трудные времена. Не только помогая семьям пройти через это, но и меняя и улучшая то, как мы делаем вещи – снижая нагрузку на бизнес и семьи и так, снижая налоги, потому что это способ обеспечить рост и доход, которым мы должны платить за большие дела и общественные услуги", – сказал он в своем прощальном заявлении.

Отставка Бориса Джонсона – что нужно знать

7 июля стало известно, что Борис Джонсон согласился на отставку с поста премьер-министра Великобритании. Днем ранее беспрецедентное количество госслужащих заявило о своем нежелании работать в Кабинете Джонсона.

Первыми свои посты 5 июля покинули министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак.

"Тон, который вы задаете как лидер, и ценности, которые представляете, отражаются на ваших коллегах, партии и, в конце концов, государстве", — пояснил в своем заявлении на увольнение Джавид, пишет The Guardian.

Свои должности в правительстве Великобритании решили покинуть 54 чиновника разного ранга. Среди них оказались и самые близкие соратники Бориса Джонсона. Фактически его однопартийцы принудили его к принятию решения об отставке.

По данным BBC, Джонсон согласился на отставку при условии, что он останется главой правительства до назначения нового лидера Консервативной партии. Только после этого он готов покинуть премьерское кресло.

Это означает, что Джонсон останется в должности до осени этого года. Нового лидера Консервативной партии изберут до конца лета. Борис Джонсон будет занимать должность премьер-министра Великобритании до очередных выборов. После них он покинет должность.