Кар’єра Бориса Джонсона часто нагадувала американські гірки. Він харизматичний та скандальний політик. Зрештою, низка скандалів і призвела до того, що він викликав у британського суспільства лише обурення та змушений був піти у відставку.

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Борис Джонсон іде з посади – причини відставки прем'єра

Зневажливе ставлення Бориса Джонсона до законів та інституцій обвалило його політичний рейтинг та сильно знизило рейтинг його партії. Британське суспільство не пробачає такого.

Схильність Бориса Джонсона до епатажної поведінки та порушення усіх можливих правил визначили стиль його прем’єрства.

При цьому редактор The Telegraph Кон Кафлін у своїй колонці наголошує, що "якби не скандали, Джонсона можна було б назвати державним діячем із великої літери".

Зрештою, саме скандали через участь прем’єра у вечірках під час жорсткого локдауну, звинувачення його у брехні та зловживанні владою запустили процес його відставки.

Найгучніші звинувачення почали лунати на адресу прем’єра після початку епохи коронавірусу. Після відставки навесні 2021 року радник Джонсона Домінік Каммінгс виступив перед спеціальною комісією із доповіддю. У якій, зокрема, він заявив, що тисячі людей загинули марно через те, що Джонсон відкладав запровадження карантину. Це, за словами Каммінгса, означало, що Джонсон "непридатний для посади" прем'єр-міністра.

Потім була низка звинувачень у корупції та кумівстві, а також у нехтуванні стандартами та правилами поведінки. Крім того, Джонсон намагався змінити дисциплінарний кодекс для депутатів, щоб допомогти своєму союзнику Оуену Патерсону уникнути звільнення за порушення правил лобіювання.

Наприкінці осені 2021 року у таблоїді Daily Mirror розповіли про його участь у вечірках на Даунінг-стріт під час жорсткого локдауну у Лондоні. Джонсон доволі довго брехав виборцям щодо своєї участі у цих вечірках. Однак журналісти продовжували викривати усе нові і нові факти щодо них. У центрі скандалів так чи інакше опинялись 16 вечірок, проведених на Даунінг-стріт з 2020 року. Зрештою, Джонсон був змушений визнати, що був на цих заходах.

В результаті поліцейського розслідування цих вечірок, які порушували карантин на Даунінг-стріт і у Вайтхоллі, 83 людини отримали 126 штрафів. Включно із самим прем'єром та його дружиною.

Зрештою, скандали настільки вдарили по рейтингу Джонсона, що депутати від його партії вирішили проштовхнути вотум недовіри своєму лідеру. Тоді Джонсон переміг у цьому голосуванні. Але доволі швидко опинився у центрі нового скандалу.

Призначення заступника Джонсона

"Останньою краплею" перед відставкою Джонсона став скандал із призначенням Кріса Пінчера на посаду заступника головного організатора правлячої Консервативної партії у палаті громад.

Цей скандал також спровокувала вечірка. Цього разу – організована Пінчером. Він влаштував вечірку в елітному клубі для консерваторів "Карлтон", після якої Пінчера звинуватили у тому, що він п’яним домагався двох своїх колег. Пізніше з'ясувалося, що раніше Пінчер уже фігурував у розслідуванні подібного випадку.

Спочатку Джонсон заявляв, що не знав про неналежну поведінку Пінчера, тому підтримав його повторне призначення. Пізніше визнав, що був курсі цієї скарги і він зробив "серйозну помилку", не приділивши їй достатньої уваги.

Цей скандал викликав потужну хвилю обурення у суспільстві. Політики та громадські діячі масово виступили із закликом до відставки прем'єра. Крім того, у Британії саме на Джонсона покладають відповідальність за інфляцію та здороження життя (хоча, насправді, у цьому винна економічна криза).

Все разом це і призвело до того, що Джонсон погодився на відставку.

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"Друзі мої, у політиці ніхто навіть віддалено не незамінний, і наша блискуча і дарвіністська система створить іншого лідера, такого ж прихильного до того, щоб вести цю країну вперед у важкі часи. Не лише допомагаючи сім'ям пройти через це, але й змінюючи і покращуючи те, як ми робимо речі — знижуючи навантаження на бізнес та сім'ї і так, знижуючи податки, бо це спосіб забезпечити зростання та дохід, яким ми повинні платити за великі справи та громадські послуги", - сказав він у своїй прощальній заяві.

Відставка Бориса Джонсона – що потрібно знати

7 липня стало відомо, що Борис Джонсон погодився на відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. За день до того безпрецедентна кількість держслужбовців заявила про своє небажання працювати у Кабінеті Джонсона.

Першими свої пости 5 липня, залишили міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід і міністр фінансів Ріші Сунак.

"Тон, який ви задаєте як лідер, та цінності, які представляєте, відображаються на ваших колегах, партії та, врешті-решт, державі", — пояснив у своїй заяві на звільнення Джавід, пише The Guardian.

Загалом Свої посади в уряді Великобританії вирішили залишити 54 чиновники різного рангу. Серед них виявились і найближчі соратники Бориса Джонсона. Фактично, його однопартійці змусили його до прийняття рішення про відставку.

За даними BBC, Джонсон погодився на відставку за умови, що він залишиться главою уряду до призначення нового лідера Консервативної партії. Лише після цього він готовий залишити прем'єрське крісло.

Це означає, що Джонсон залишиться на посаді до осені цього року. Нового лідера Консервативної партії оберуть до кінця літа. Борис Джонсон обійматиме посаду прем'єр-міністра Великої Британії до чергових виборів. Після них він залишить посаду.