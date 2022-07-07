Відповідну заяву президент зробив під час звернення до українців. Це трапилось ввечері 7 липня – на 134 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський прокоментував відставку Джонсона

Володимир Зеленський зауважив, що британська тема стала головною 7 липня, адже Борис Джонсон вирішив залишити посаду прем'єра Великої Британії.

Президент України пригадав, що у цей день спілкувався з Борисом Джонсоном та подякував за підтримку, яку Україна одержала від першого дня російського терору. Зеленський пояснив, що мовиться передусім про:

зброю – комплекси протиповітряної оборони – "Стінгери", круті протитанкові системи NLAW, а ще – артилерію, боєприпаси, броньовані машини та багато-багато всього іншого;

вагому політичну підтримку;

сильні санкції проти росії;

фінансову допомогу нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад 2 мільярди фунтів.

Роль Британії у захисті свободи – справді глобальна. І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство й харизма керівника держави завжди мають особливе значення,

– зауважив Зеленський.

Додав, що це особливо відчутно в такий час – час повномасштабної антиєвропейської війни росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави.

Україна будує відносини з Британією

Володимир Зеленський закликав не забувати, що відносини ми будуємо між державами.

Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому,

– сказав Зеленський.

Додав, що 7 липня у Києві зустрівся з представниками Конгресу США – сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем – авторами резолюції, яка закликає Державний департамент визнати росію державою – спонсором тероризму.

"Подякував їм за цю активність і сподіваюся, що вона буде доведена до результату", – пояснив президент.

Коротко про відставку Бориса Джонсона

Консерватори, партію яких досі очолював Борис Джонсон, пояснювали, що втратили віру в прем'єра після того, як дізнались про вечірку з його участю під час пандемії у травні 2020 року.

Згодом почали надходити офіційні листи до парламенту з проханням провести вотум довіри для Джонсона.

Вже 7 червня у Лондоні він відбувся. Проте тоді більшість, тобто 211 депутатів, підтримали британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона й висловили йому вотум довіри.





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