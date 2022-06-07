Джонсон зауважив, що він задоволений таким рішенням депутатів. За його словами, тепер британський уряд зможе дискутувати "винятково про речі, які турбують народ Великої Британії".
Більшість депутатів підтримали британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона й 211 голосами висловили йому вотум довіри. Лідер уряду Великої Британії відреагував на результати голосування.
Джонсон зауважив, що він задоволений таким рішенням депутатів. За його словами, тепер британський уряд зможе дискутувати "винятково про речі, які турбують народ Великої Британії".