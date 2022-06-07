Джонсон заметил, что он доволен таким решением депутатов. По его словам, теперь британское правительство сможет дискутировать исключительно о вещах, которые беспокоят народ Великобритании, а не о внутренних ссорах политиков.

Читайте также Чем больше будут говорить об Украине в мире, тем быстрее мы закончим войну, – Зеленский

Реакция Джонсона на результаты голосования касательно вотума доверия к нему

Борис Джонсон поблагодарил своих коллег за поддержку. Он подчеркнул, что все, что нужно британскому правительству сейчас, это объединиться. И именно сейчас хороший момент для того, чтобы "оставить позади" споры внутри Консервативной партии, которые в последние месяцы возникали по поводу его руководства.

Это значит, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на речах, которые, на мой взгляд, действительно важны для людей. Я благодарен коллегам и поддержке, которую они мне оказали. Что нам нужно сделать сейчас, это объединиться как правительство и партия,

– сказал Джонсон.

На вопрос, что он думает о том, что 148 депутатов-консерваторов проголосовали против него, Борис Джонсон ответил, что считает это "очень хорошим результатом". Он напомнил, что когда впервые баллотировался в должность лидера партии Тори, то не получил такой большой поддержки, как 6 мая.

Почему парламентарии хотели отстранить Джонсона

Консерваторы объясняют, что потеряли веру к нынешнему премьер-министру страны Борису Джонсону после того, как узнали о вечеринке с его участием во время пандемии в мае 2020 года. Тогда вместе с Джонсоном была его жена. Премьер извинился за свой поступок, но письма от нардепов за назначение голосования о вотуме недоверия продолжали поступать.

вечеринке с его участием во время пандемии На днях стало известно, что британские парламентарии собрали достаточное количество официальных писем с просьбой провести вотум доверия Джонсону.

Уже 6 июня депутаты Великобритании провели голосование. В результате 211 человек поддержали своего премьера, еще 148 выразили недоверие. По результатам голосования следует, что действующему главе правительства Британии не доверяют более 40% депутатов его партии. Но Джонсон говорит, что доволен такой поддержкой.

Отметим, что министр иностранных дел Лиз Трасс поддерживала Джонсона и до оглашения вотума доверия. После голосования она в очередной раз поддержала главу британского правительства и подчеркнула, что пора браться за работу.