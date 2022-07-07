Соответствующее заявление президент сделал во время обращения к украинцам. Это случилось вечером 7 июля на 134 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский прокомментировал отставку Джонсона

Владимир Зеленский отметил, что британская тема стала главной 7 июля, ведь Борис Джонсон решил покинуть пост премьера Великобритании.

Президент Украины вспомнил, что в этот день общался с Борисом Джонсоном и поблагодарил за поддержку, которую Украина получила от первого дня российского террора. Зеленский пояснил, что речь идет прежде всего об:

оружии – комплексах противовоздушной обороны – "Стингерах", крутых противотанковых системах NLAW, а еще – артиллерии, боеприпасах, бронированных машинах и многом-многом другом;

весомой политической поддержке;

сильных санкциях против России;

финансовой помощи нашему государству – только на нужды безопасности и обороны от 24 февраля выделено более 2 миллиардов фунтов.

Роль Британии в защите свободы – действительно глобальная. И хотя это отражение позиции британского общества, все же лидерство и харизма руководителя государства всегда имеют особое значение,

- заметил Зеленский.

Добавил, что это особенно ощутимо в такое время – время полномасштабной антиевропейской войны россии, которая начала наступление на Европу именно из нашей страны.

Украина строит отношения с Британией

Все же не будем забывать, что отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должно измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, – и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом,

- сказал Зеленский.

Добавил, что 7 июля в Киеве встретился с представителями Конгресса США – сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем – авторами резолюции, которая призывает Государственный департамент признать россию государством – спонсором терроризма.

"Поблагодарил их за эту активность и надеюсь, что она будет доведена до результата", – пояснил президент.



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