Поки Борис Джонсон намагається зробити все для перемоги України над російськими окупантами, його урядовці вирішили здійснити саботаж. Вони масово йдуть у відставку та заявляють, що на такий крок мав би піти сам Джонсон.

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Демарш британських міністрів

Ще шість міністрів з уряду Бориса Джонсона вирішили заявити про те, що йдуть у відставку. Про своє рішення на нараді Джонсону повідомили Кемі Баденок, Джулія Лопес, Лі Роулі, Ніл О’Брайен, Алекс Бургарт і Мімс Девіс.

Таким чином, загальна кількість міністрів, які подали у відставку, зросла до 12. Вони закликали подати у відставку самого Джонсона, але той відповів їм відмовою.

Міністри, які вирішили піти у відставку, заявляють про те, що "Торі все потрібно починати заново", а також вони скаржаться особисто на Джонсона та вимагають його відставки.

Джонсон допомагає Україні

З перших днів повномасштабної війни Росії проти України британський прем'єр Борис Джонсон став нашим активним союзником. Він першим здійснив візит до Києва та визнав, що реакція світу на анексію Криму підштовхнула росію до повномасштабного нападу.

Також він постійно оголошує про все нові пакети військової допомоги і закликає всім докладати максимальних зусиль для перемоги України.

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