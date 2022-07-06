Пока Борис Джонсон пытается сделать все для победы Украины над российскими оккупантами, его чиновники решили осуществить саботаж. Они массово уходят в отставку и заявляют, что на такой шаг должен пойти сам Джонсон.

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Демарш британских министров

Еще шесть министров из правительства Бориса Джонсона решили заявить об уходе в отставку. О своем решении на совещании Джонсону сообщили Кэми Баденок, Джулия Лопес, Ли Роули, Нил О'Брайен, Алекс Бургарт и Мимс Дэвис.

Таким образом, общее количество подавших в отставку министров возросло до 12. Они призвали подать в отставку самого Джонсона, но тот ответил им отказом.

Министры, решившие уйти в отставку, заявляют о том, что "Тори все нужно начинать заново", а также они жалуются лично на Джонсона и требуют его отставки.

Джонсон помогает Украине

С первых дней полномасштабной войны России против Украины британский премьер Борис Джонсон стал нашим активным союзником. Он первым совершил визит в Киев и признал, что реакция мира на аннексию Крыма подтолкнула россия к полномасштабному нападению.

Также он постоянно объявляет все новые пакеты военной помощи и призывает всем прилагать максимальные усилия для победы Украины.

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