Журналісти зазначають, що український лідер розсміявся у відповідь на це питання. Проте український лідер озвучив свою думку щодо друга України.
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Що сказав Зеленський про ймовірне призначення Джонсона
Він хороший хлопець. Хто знає? Із задоволенням, із задоволенням, правда,
– заявив Володимир Зеленський.
Також президент України відповів на питання, чи підтримає він ще одну заявку Бориса Джонсона на пост прем'єр-міністра Британії. На думку Зеленського, це буде неправильно.
"У нас добрі стосунки із Сунаком", – зазначив Володимир Зеленський.
Також він сказав, що у них з Борисом Джонсоном тривалі дружні стосунки.
Я бачив Джонсона у різних ситуаціях, я бачив його не на війні, а у повномасштабній війні, тому у нас особливі стосунки,
– пояснив український лідер.
Варто відзначити, що Борис Джонсон 22 січня вкотре відвідав Україну. Британський політик побував у Бучі й Бородянці та зустрівся зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Коротко про стосунки Джонсона з Україною
- Борис Джонсон з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримував нашу державу. Британія була однією з перших країн, які передали нам військову допомогу.
- У липні 2022 року Борис Джонсон пішов у відставку з посади прем'єра. Це трапилось після чергового скандалу.
- Згодом ЗМІ припускали, що Борис Джонсон може стати наступним генсеком НАТО та замінити на цій посаді Єнса Столтенберга.
- Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що Джонсон приїхав в Україну як колишній прем'єр-міністр та як людина, яка зараз не має офіційних повноважень, та при цьому залишається активним публічним політиком. Загалом у цьому візиті до Києва немає нічого дивного.