У Кремлі назвали слова Джонсона "брехнею". Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Знав, вони брешуть": що Воллесу казали у Москві незадовго до вторгнення в Україну

У Кремлі цинічно заперечують слова Джонсона

Те, що сказав Джонсон – це неправда. Точніше, це брехня,

– заявив речник російського диктатора Пєсков.

Ба більше, він абсурдно додав, що треба запитати, з якою метою "брехав" Джонсон. Мовляв, якщо це "несвідома брехня, і фактично він (Джонсон – 24 Канал) не зрозумів, про що розмова, тоді стає ніяково за співрозмовників президента", – цинічно додав Пєсков.

Також посіпака Путіна сказав, нібито бункерний диктатор під час розмови зазначав, що "вступ України до НАТО та розміщення ракет біля кордонів Росії означатиме, що вони за лічені хвилини досягнуть Москви".

Читайте також Мріяли про "Армату", а горітимуть у Т-34: чому Кремль ніколи не відправить новий танк на фронт

Путін погрожував Джонсону: що відомо

Борис Джонсон розповів, що мав телефонну розмову з Путіним у лютому 2022-го. Тоді ще прем'єр Великої Британії попередив, що війна "стане повною катастрофою".

Натомість президент Росії почав погрожувати і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину".