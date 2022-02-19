Зеленський наголосив, що 8 років назад українці зробили свій вибір і багато хто віддав за це життя, повідомляє 24 канал. Водночас додав: "Хіба всі ці 8 років Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи?".

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"З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це є неправда? Хіба не Європа має сьогодні сказати – наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в Союз? Чому ми уникаємо цього питання, хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?", – заявив президент.

Це стосується і НАТО. Нам кажуть – двері відкриті, але наразі стороннім вхід заборонено,

– сказав Зеленський.

Він вважає, якщо члени Альянсу не хочуть нас бачити, то нехай скажуть про це чесно. "Відкриті двері – це добре, але нам треба відкриті відповіді, а не роками закриті питання", – додав він.

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