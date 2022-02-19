Український президент виступає 19 лютого у межах блоку "Регіональні проблеми". Він висловлювався на тему "Україна та європейська безпека".

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Виступ Зеленського

Насамперед президент наголосив, що Україна хоче миру. Світ теж каже, що не хоче воювати, а Росія стверджує, що, мовляв, не збирається нападати.

Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза,

– сказав Зеленський.

Президент згадав про серйозне загострення на Донбасі, про обстріляний дитсадок у Станиці Луганській та школу у Вербівці. Зеленський зауважив, що на шкільному подвір'ї з'являються воронки від бомби. У моменти обстрілів діти йдуть не в НАТО, а до школи.

Біля кордонів – 150 тисяч російських військових

Зеленський під час виступу поставив усім присутнім риторичні питання:

Як так сталось, що у 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди?

Чому вона триває більше, ніж Друга світова?

Як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів Холодно війни?

Він додав, що біля кордону з Україною перебувають близько 150 тисяч російських військових, техніка та важке озброєння. Це доводить, що архітектура світової безпеки –крихка, тож потребує оновлення.

ООН не може захистити сама себе

За словами Зеленського, саме принцип умиротворення з боку світу до Росії спричинив важкі наслідки. Мовиться про окупацію Криму та агресію Кремля проти України.

ООН, яка має захищати мир та світову безпеку, не може захистити себе,

– зазначив президент.

Він навів приклади порушення статуту Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, як один з членів Радбезу ООН анексував територію країни-засновниці організації. Крім того, політик вважає, що ООН ігнорує Кримську платформу.

Україна захищатиметься

Зеленський подякував міжнародним партнерам. Проте додав, що Україна вже 8 років стримує одну з найбільших армій світу. Зеленський зазначив, що гради російські снаряди у Маріуполь, а не в європейські міста. Однак наша держава продовжуватиме захищати себе.

Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати ймовірного вторгнення,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україні потрібні інші дати. Всі розуміють, які.

Вступ України в ЄС та НАТО

Україна заслуговує на прямі та чесні відповіді щодо перспектив вступу в Євросоюз та НАТО.

"Нам кажуть, що двері відчинено, але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, скажіть чесно", – сказав президент.

За словами українського лідера, право на правду входить до наших розширених можливостей.

Крим та Донбас повернуться, але мирно

Зеленський наголосив, що Україна поверне окуповані Крим та Донбас, але тільки мирно. Таким чином президент відповів на закиди Росії, нібито Україна хоче вступити до НАТО, щоб повернути Крим військовим шляхом. Політик нагадав, що в статуті НАТО колективні дії передбачені для захисту, а не для нападу.

Україна послідовно виконує нормандські та мінські домовленості.

Зеленський скликає держави-гаранти Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

Президент заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН. Україна йде на такі рішення через проблеми безпеки. Він наголосив, якщо цього не станеться, це означатиме анулювання Будапештського меморандуму.

"За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас нема", – зауважив політик.

Саме тому потрібно напрацювати інші гарантії.

Снаряди у Ростовській області – провокації та цинізм

Зеленський назвав заяви Росії про нібито українські снаряди в Ростовській області цинічною провокацією.

Вони стріляють самі, це такий цинізм,

– наголосив президент.

Політик визнав, що ситуація справді страшна та трагічна.

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Зеленський виступає у Мюнхені: дивіться відео

Російська агресія проти України стала основною темою Мюнхенської конференції у 2022 році. Політичні лідери понад 30 держав світу обговорюють, як стримувати Путіна та домогтися деескалації ситуації біля кордонів нашої держави.

Хто ще відвідав конференцію:

німецький канцлер Олаф Шольц;

віцепрезидентка США Камала Гарріс;

держсекретар США Ентоні Блінкен;

генсек НАТО Єнс Столтенберг;

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

інші глави держав та урядів.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський у Мюнхені зустрінеться з американською віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Путін відмовився від запрошення

У 2021 році конференція пройшла в онлайн-форматі – все через пандемію коронавірусу COVID-18. Втім, Росію та Китай на цей захід тоді не запросили. Цьогоріч Москва також не братиме у ній участь, хоч Путіну й пропонували виступити. У Москві заявили, що "просто втратили інтерес до цього заходу". Водночас ЗМІ кажуть, що причини – образа та "Супутник".