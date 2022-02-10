У Москві кажуть, що просто втратили інтерес до цього заходу, тому і не приїдуть. Принаймні так стверджує офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Нещодавно Глава Мюнхенської конференції засудив Німеччину через нерішучі дії проти Росії

"Росії просто нецікаво"

Одіозна Захарова пояснила, що офіційні особи Росії вбачають у Мюнхенській конференції нецікавий захід, який втратив об'єктивність. До того ж вона заявила, що так думає не лише Росія, а й інші неєвропейські країни. Щоправда, які саме – представниця МЗС не сказала.

Ми знаємо, що і в інших незахідних столицях відчувають приблизно те саме, що і ми. За бажанням організаційний комітет здатний в короткі терміни виправити крен, що утворився, але це вже питання до них,

– заявила Захарова.

7 лютого прессекретар Путіна Дмитро Пєсков офіційно заявив, що президент Росії не поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки. Він не пояснив причини цього, лаконічно заявивши журналістам, що просто "цього немає у плані".

Виною усьому "Супутник" і образа

За інформацією російського видання "Комерсант", причинами відмови Росії відправляти офіційну делегацію до Мюнхена є не втрата інтересу, а вакцинація. Річ у тім, що делегати, які щеплені не схваленими в Євросоюзі вакцинами, повинні відсидіти 6-денний карантин, перш ніж з'явитися на заході. Оскільки у Росії вакцинують тільки "Супутником", усі члени саміту мали б приїжджати раніше та втрачати час.

До того ж у російських дипломатів є образа за критику зовнішньої політики Кремля. У Москві в цьому контексті вкотре кажуть, що ніякої ескалації довкола України не планують, а просто переміщують свої війська.

Тим часом Упродовж двох тижнів Росія може завершити підготовку до масштабного наступу, – CIT

Що відомо про Мюнхенську конференцію і промову Путіна

Джерело: Вікіпедія

Це щорічна конференція, що проводиться в Мюнхені у Німеччині з 1962 року . До 1993 року називалася Конференцією з військових питань.

. До 1993 року називалася Конференцією з військових питань. Засновник, незмінний організатор і керівник до 1998 року – німецький видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін. З 2009 року Вольфганг Ішингер.

Учасниками форуму в перші 30 років були військові та політичні лідери держав НАТО, політологи і представники ЗМІ.

З 1990-х років у конференції беруть участь представники України, Росії та інших країн Східної Європи, Китаю, Індії, Японії.

У 2007 році на конференції був присутній президент Росії Володимир Путін. Він виступив із так званою Мюнхенською промовою , в якій розкритикував "однополярну модель світу" – протистояння США та НАТО.

, в якій розкритикував "однополярну модель світу" – протистояння США та НАТО. Цю промову розглядають як одну з точок відліку погіршення відносин між Росією та Заходом.

На Мюнхенську конференцію запросили Зеленського

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер повідомив, що Володимира Зеленського запросили для участі в конференції. Цього року вона відбудеться з 18 по 20 лютого.

Втім, станом на 10 лютого офіційного підтвердження, що Зеленський братиме участь у конференції, немає. Як розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, цю можливість наразі опрацьовують. Коли рішення буде ухвалене, про нього повідомлять.

Володимир Зеленський виступав наживо на Мюнхенській конференції 15 лютого 2020 року. Це останній саміт, який відбувся в офлайн-форматі. У 2021 році через пандемію його провели у режимі відеозв'язку.

Головні наративи Зеленського на конференції у Мюнхені у 2020 році – подивіться відео