Росія стягує техніку з Далекого Сходу та перекидає військових з Санкт-Петербургу та кордонів з Казахстаном. Про це заявив керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

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Росія звозить техніку під Чернігівщину

Кирило Михайлов заявив, що Росія розмістила свої війська у населених пунктах в Брянській області, які за кілька десятків кілометрів від українського кордону. При цьому, за словами розслідувача, Росії потрібно до двох тижнів часу, щоб завершити підготовку до агресії.

За нашими спостереженнями потрібні ще тиждень – два, щоб завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу. Населені пункти, куди звозять цю техніку, розташовані за десятки кілометрів від кордону з Чернігівською областю. Це та техніка, яка ще у квітні минулого року приїхала з Сибіру, зараз вона опинилася в Брянській області,

– заявив Михайлов.

Також Росія перекидає до кордонів колишні війська МВС. Кирило Михайлов припустив, що у випадку вторгнення їх використовуватимуть для контролю за шляхами постачання чи за окупованими населеними пунктами.

Крім того, Росія додатково перевозить на територію Білорусі ракетні комплекси "Бук" та "Іскандер". За словами Михайлова, Кремль планує стягнути до кордонів 100 батальйонних тактичних груп, тобто 100 тисяч військових.

Важливо! Збройні Сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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