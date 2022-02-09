Це – п ерший візит очільника МЗС Великої Британії у Росію за понад 4 роки. Він запланований на 9 –10 лютого. Посадовиця зустрінеться з Сергієм Лавровим.

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Що кажуть у Лондоні про мету візиту

Як наголосили у британському уряді, Трасс дасть зрозуміти, що єдиний шлях вперед для Москви – це припинити свою агресію й почати ґрунтовані переговори. Адже поточна стратегія Кремля завдає шкоди позиції та інтересам Росії.

Міністерка закордонних справ відстоюватиме право України на самовизначення й закликатиме Росію дотримуватися міжнародних угод, які вона вже підписала раніше.

Очільниця МЗС хоче застерегти Росію

Напередодні поїздки Трасс запевнила, що Лондон налаштований відстоювати свободу та демократію в Україні. "Я їду в Москву, аби закликати Росію шукати дипломатичного рішення й чітко дати зрозуміти, що чергове вторгнення Росії у суверенну державу принесе серйозні наслідки", – застерегла вона.

Росія не повинна сумніватися у силі нашої відповіді. Ми неодноразово говорили, що будь-яке подальше вторгнення потягне за собою серйозні збитки для Москви, зокрема – через пакет санкцій,
– уточнила вона.

"Найжорсткіший режим антиросійських санкцій"

Наприкінці січня Лондон анонсував про найжорсткіший за всю історію режим санкцій Великої Британії проти Росії. В уряді підкреслили, що новий підхід дає країні безпрецедентні повноваження накладати санкції на розширене коло осіб та компаній, пов'язаних зі стратегічними інтересами Росії.

Раніше Трасс скасувала візит до України через COVID-19

  • На початку лютого британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав Київ й зустрівся там із президентом Володимиром Зеленським.
  • Трасс мала з ним прилетіти до України, але їй завадила хвороба. Напередодні поїздки міністерка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

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